François Provost: «Con Geely acceleriamo l'elettrificazione di Renault in Brasile»

CURITIBA – Il Brasile è destinato ad avere un ruolo sempre più importante nella strategia internazionale di Renault. L'alleanza con Geely, l’investimento da 5,8 miliardi di reais, ovvero 899 milioni di euro, e la trasformazione dello stabilimento Ayrton Senna di São José dos Pinhais di Curitiba rappresentano infatti uno dei pilastri del piano FutuREady al di fuori dell'Europa. Nella capitale dello Stato del Paraná Renault ha avviato la produzione della Geely EX5 EM-i Super Hybrid e si prepara ad assemblare la EX2 elettrica, mentre nel 2027 arriverà una nuova Renault elettrificata basata sulla piattaforma GEA. Parallelamente, lo stabilimento sarà in grado di gestire diverse tecnologie, compresa la nuova Hybrid E-Tech 4x4 flex-fuel.

François Provost, amministratore delegato di Renault, ha seguito direttamente l'evoluzione dell'accordo con Geely fin dalle sue origini arrivando al primo accordo, stipulato a novembre dello scorso anno. A distanza di quasi un anno e con l’avvio della produzione delle vetture del brand cinese, Provost ha spiegato la logica industriale e commerciale che sta alla base di Renault Geely do Brasil.

François Provost, perché il Brasile è diventato così importante per Renault e quale significato ha la partnership con Geely?

«Personalmente è una grande soddisfazione vedere oggi ciò che abbiamo costruito con Geely. Questa partnership è stata impostata circa due anni fa e oggi possiamo vedere concretamente i risultati. Abbiamo avviato la produzione nello stabilimento di Curitiba e siamo partiti con una nuova piattaforma. È un progetto molto innovativo. Il Brasile è un Paese nel quale Renault è presente da decenni e nel quale abbiamo un ecosistema molto forte. In poco tempo il team di Renault Geely do Brasil ha avviato le attività commerciali, gli investimenti e la trasformazione dello stabilimento. Non si tratta semplicemente di un assemblaggio finale: qui realizziamo un processo completo, dalla stampaggio alla carrozzeria, dalla verniciatura all'assemblaggio finale».

Renault vuole rimanere un costruttore indipendente in Europa. È possibile farlo mentre i costruttori cinesi dispongono di vantaggi in termini di costi e velocità?

«Renault è un'azienda indipendente e ciò che realizzeremo con il piano FutuREady è completamente nelle nostre mani. Non dipendiamo da nessuno per costruire il nostro futuro. Allo stesso tempo siamo forti nelle partnership, sappiamo come gestirle e siamo capaci di costruire collaborazioni che abbiano senso per Renault»

Quali quindi le differenze d’approccio in Europa e nel resto del mondo?

«In Europa il principio è quello di mettere a disposizione le nostre tecnologie quando una partnership può essere competitiva per entrambe le parti. È ciò che facciamo con diversi partner. Al di fuori dell'Europa siamo invece più flessibili. Il Brasile è un esempio molto chiaro. Non abbiamo un problema di tecnologia: Renault dispone delle tecnologie necessarie. Abbiamo però un problema di costo. I costruttori cinesi sono estremamente aggressivi sotto questo profilo e non è possibile affrontare questa competizione semplicemente producendo dall'Europa. Per questo la collaborazione con Geely è così interessante: noi possiamo beneficiare della loro competitività sui costi, mentre Geely può utilizzare il nostro ecosistema costruito in oltre trent'anni di presenza in Brasile».

Quindi la partnership con Geely serve soprattutto ad aumentare velocità e competitività?

«Esattamente. Guadagniamo velocità perché possiamo proporre più prodotti e più tecnologie. Guadagniamo scala perché Renault-Geely può vendere più vetture in Brasile. E otteniamo nuovi prodotti utilizzando una piattaforma Geely competitiva dal punto di vista dei costi. Allo stesso tempo manteniamo le nostre tecnologie Renault e acceleriamo l'elettrificazione. È questo che rende il progetto brasiliano particolarmente innovativo. Non è semplicemente un accordo sulla carta: è una collaborazione industriale reale».

Renault è stata considerata un po' in ritardo in Brasile sul fronte delle nuove tecnologie. È una critica che riconosce?

«Sì, in Brasile siamo stati un po' in ritardo nel rinnovamento della gamma e nel cogliere il nuovo slancio delle tecnologie elettrificate. La ragione è che negli ultimi anni abbiamo concentrato le nostre energie sulla riorganizzazione e sul rilancio dell'Europa. Era una scelta corretta, ma ora con FutuREady è arrivato il momento di accelerare anche al di fuori dell'Europa. Questa rappresenta la terza grande fase dell'internazionalizzazione di Renault. La prima è iniziata circa trent'anni fa, la seconda è stata quella legata all'espansione globale attraverso Nissan. Ora siamo in una fase diversa, più matura, nella quale dobbiamo concentrarci sui mercati dove esistono crescita ed ecosistemi forti. Il Brasile e il Sud America sono tra questi mercati».

Quanto è importante per Renault la crescita prevista del mercato sudamericano?

«Il Sud America rappresenta una parte molto importante della crescita mondiale che prevediamo da qui al 2030. Il Brasile è il cuore di questa strategia, ma non è l'unico Paese: ci sono anche Argentina e Colombia, dove disponiamo già di attività commerciali. Il principio è semplice: vogliamo essere presenti dove c'è crescita e dove abbiamo un ecosistema che ci permette di utilizzare le nostre risorse per i clienti, per i prodotti e per le novità, invece di dover costruire da zero un'organizzazione».

Renault e Geely venderanno vetture negli stessi segmenti. Come avete intenzione di evitare una concorrenza interna?

«Non vedo una competizione tra i due marchi diversa da quella che esiste con gli altri costruttori presenti sul mercato. Renault e Geely avranno obiettivi distinti, gamme distinte e organizzazioni dedicate. Ci sono team dedicati a Renault e team dedicati a Geely, mentre alcune funzioni di supporto vengono condivise. Ogni modello viene valutato sulla base del proprio business case. Ci saranno segmenti nei quali saranno presenti entrambi i marchi e altri nei quali sarà presente soltanto Renault. L'obiettivo non è sommare semplicemente le quote di mercato dei due marchi, ma fare in modo che entrambi abbiano successo».

Quanto è importante l'elettrificazione nella strategia brasiliana di Renault?

«È centrale. L'elettrificazione è una parte fondamentale della nostra strategia e non significa soltanto veicoli completamente elettrici. Il BEV rappresenta lo stadio finale dell'elettrificazione, soprattutto per le vetture più piccole, ma ci sono anche full hybrid e plug-in hybrid. In Brasile vediamo un continuum di tecnologie. Per questo non vogliamo concentrarci sul mild hybrid, che riteniamo non offra un beneficio sufficiente al cliente. La nostra attenzione sarà rivolta soprattutto a full hybrid, plug-in hybrid e veicoli completamente elettrici».

Renault ha quindi intenzione di recuperare rapidamente il terreno perso nel mercato brasiliano delle elettriche?

«Sì. È vero che siamo arrivati un po' tardi, ma ora abbiamo cambiato velocità, organizzazione e priorità. Con FutuREady è arrivato il momento di spingere anche fuori dall'Europa. Il Brasile ha inoltre caratteristiche molto favorevoli all'elettrificazione. Dispone di una quota molto importante di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e dell'etanolo. Per questo, logicamente, il Paese può combinare etanolo, tecnologia flex ciel ed elettrificazione. Ora è una questione di esecuzione. Abbiamo una squadra dedicata, un CEO dedicato e abbiamo dato al team brasiliano la delega necessaria per realizzare il piano con la velocità richiesta».

La piattaforma RGMP di Renault è già compatibile con l'elettrico. Perché utilizzare quindi anche la GEA di Geely?

«La RGMP è una piattaforma multi-energy e comprende anche la possibilità di realizzare veicoli elettrici. Quindi disponiamo delle tecnologie necessarie per proporre BEV anche in Brasile. Con RGMP possiamo avere veicoli elettrici e con GEA possiamo fare altrettanto. La scelta dipende dal prodotto. Se esiste già una vettura basata sulla piattaforma GEA, che ha avuto successo in Cina e che può essere adatta al Brasile, localizzarla è più rapido, più economico e più razionale rispetto allo sviluppo di un modello completamente specifico per il mercato brasiliano. È esattamente quello che stiamo facendo. La vettura Renault che lanceremo il prossimo anno sulla piattaforma GEA non dovrebbe essere destinata esclusivamente al Brasile: vogliamo poterla utilizzare anche in altri mercati, ma non in Europa».

Quanto è importante per Renault ridurre i costi delle vetture attualmente vendute in Brasile?

«È assolutamente necessario. Per i modelli che abbiamo oggi in Brasile dobbiamo ridurre significativamente i costi. È uno degli obiettivi principali della nostra attività in questi giorni. Abbiamo buoni prodotti, abbiamo una rete di concessionari forte e una buona organizzazione. Dobbiamo però rendere le vetture più competitive dal punto di vista del prezzo».

Come si può ottenere ciò?

«La logica è molto semplice: abbiamo buone automobili, dobbiamo elettrificarle quando necessario e ridurne il costo per poter offrire al cliente un prezzo allineato al mercato. A questo si aggiunge la seconda gamba della strategia, quella rappresentata da Geely, con nuovi modelli competitivi basati sulla sua piattaforma. La vettura Renault che arriverà il prossimo anno sarà basata sulla GEA, ma avrà una forte differenziazione nel design e nell'identità del prodotto. Sarà una vera Renault».

Quanto può crescere la quota delle auto elettriche in Brasile nei prossimi anni?

«Penso che in Brasile assisteremo a due fenomeni. Da una parte l'elettrico diventerà sempre più accessibile, soprattutto nei segmenti più piccoli. Dall'altra, le vetture elettriche potrebbero essere adottate dalle fasce più alte del mercato come alternativa per il rinnovo delle loro vetture ibride o plug-in hybrid. Guardando a un orizzonte di dieci anni, credo che la quota dei veicoli completamente elettrici possa superare il 50% in Brasile. È difficile fare previsioni precise, ma abbiamo visto in altri Paesi che l'adozione dell'elettrico può accelerare molto rapidamente».

E l'infrastruttura di ricarica brasiliana è pronta a sostenere questa crescita?

«Non bisogna sottovalutare il Brasile. È vero che oggi lo sviluppo della mobilità elettrica sta procedendo più rapidamente rispetto all'infrastruttura, ma il Paese ha tutte le capacità per adattarsi molto velocemente. Per esempio, per un cliente brasiliano installare una stazione di ricarica a casa può essere relativamente semplice e rapido. Ho parlato con i nostri venditori per capire direttamente come viene gestita la ricarica quando viene venduta un'auto elettrica e sono rimasto colpito dalla velocità con cui il sistema può evolvere. Non vedo grandi ostacoli, soprattutto per le vetture più piccole e per i giovani che acquistano la loro prima automobile».

Renault non vuole inseguire la crescita dei volumi a tutti i costi. Come si concilia questo approccio con l'obiettivo di aumentare le vendite internazionali?

«Non vogliamo spingere i volumi semplicemente per raggiungere un numero. Il volume che realizziamo deve essere quello che meritiamo grazie ai nostri prodotti e alla loro qualità. La nostra strategia è concentrarci sulle vendite retail e mantenere una crescita sostenibile. Non vogliamo sacrificare la qualità del prodotto o il valore residuo delle vetture per inseguire i volumi. È un principio che applichiamo in Europa e che vale anche per il Brasile. Per questo non abbiamo intenzione di forzare il mercato. Dobbiamo costruire una crescita solida, basata sulla qualità dei prodotti e sul lavoro delle nostre squadre».

Renault è disponibile a creare altre partnership con costruttori cinesi?

«Siamo aperti, ma non abbiamo l'obiettivo di realizzare un numero enorme di partnership. Un accordo e un comunicato stampa rappresentano forse il 5% del lavoro necessario per rendere una partnership realmente efficace. Per avere successo bisogna entrare profondamente nell'organizzazione dell'altra azienda. Qui in Brasile abbiamo centinaia di persone di Renault e di Geely che lavorano insieme per adattare i prodotti ai processi produttivi e alle normative locali. Sono coinvolti ricerca e sviluppo, qualità, produzione e molte altre funzioni. Abbiamo costruito questo rapporto con Geely nel corso di anni e oggi disponiamo di un patrimonio di conoscenze comune. È molto più semplice utilizzare questo asset piuttosto che ricominciare ogni volta da zero con un nuovo partner. Siamo comunque aperti a nuove opportunità quando avranno senso per Renault».

In conclusione, quale ruolo avrà il Brasile nella Renault dei prossimi anni?

«Il Brasile sarà uno dei nostri principali hub internazionali. Abbiamo qui un ecosistema completo, una forte presenza industriale, una rete commerciale e una squadra che conosce molto bene il mercato. Il nostro obiettivo è utilizzare questi punti di forza per accelerare la crescita e l'elettrificazione, offrendo ai clienti le tecnologie più adatte alle loro esigenze. Il Brasile può combinare flex-fuel, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico, e questa flessibilità rappresenta un'opportunità molto importante. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul fronte dei costi e della velocità di introduzione delle nuove tecnologie. Ma abbiamo tutti gli elementi per farlo. Ora si tratta di eseguire il piano».