Giuseppina Fusco, presidente Automobile Club Roma e vice presidente ACI: «L’edizione di quest’anno è davvero speciale»

Giovedì scorso in Campidoglio, alla presentazione del Rally di Roma Capitale, con Max Rendina e gli altri personaggi, c’era come d’abitudine la Dottoressa Giuseppina Fusco, presidente dell’Automobile Club Roma, e vice presidente ACI.

«L’Automobile Club Roma è stato vicino agli organizzatori sin dalla prima edizione di questa manifestazione, che grazie alle capacità di Max Rendina è diventata ormai tappa stabile del Campionato Europeo e ha portato al centro della Capitale il grande sport automobilistico».

«L’edizione di quest’anno, poi, è davvero speciale. Il decimo anniversario della gara, che è poi la seconda in Italia dopo il mondiale in Sardegna, coincide con il centenario di Automobile Club Roma, fondato nel dicembre 1922».

«Per questa ricorrenza abbiamo in programma diverse iniziative, ma è chiaro che il Rally di Roma Capitale è una testimonianza di rilievo del ruolo sportivo dell’Automobile Club, che fu organizzatore delle prime competizioni automobilistiche a Roma. A partire dal Reale Premio di Roma del 22 febbraio 1925, tenuto sul circuito di Monte Mario per proseguire lungo diversi percorsi all’interno della Capitale, ponendo alla ribalta tanti grandi campioni come Nuvolari, Taruffi, Peterson e Lauda».

«In questo anno speciale sento di esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Roma e, in particolare, all’Assessore Onorato per aver messo a disposizione, per la prova speciale del Rally, il suggestivo scenario del Colosseo. Il monumento più famoso al mondo renderà unica e ancora più emozionante questa gara».