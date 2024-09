Günther (Ds Penske): «Voglio vincere il mondiale. Questa scuderia ha il progetto più solido»

La Ds Penske ha ufficializzato l'ingaggio di Maximilian Günther, il 27enne pilota tedesco che ha corso per due anni con la Maserati in Formula E regalando alla casa del Tridente il primo storico successo con una monoposto a ruote scoperte a 66 anni distanza dall'ultima volta. Nell'albo d'oro del costruttore modenese succede a Manuel Fangio, che si era imposto in Formula 1. Il trasloco era noto da tempo: è stato una sorta di “scambio” con Stoffel Vandoorne, che ha lasciato la scuderia franco americana per andare in Maserati. Nel mondiale elettrico Günther ha già vinto 5 ePrix: in Cile, Germania, Stati Uniti, Indonesia e Giappone. Il suo obiettivo, però, è un altro: «Sono molto contento di questo nuovo progetto – spiega – e sono qui per vincere il mondiale. Credo che questa sia la scuderia con il progetto più solido».

Parti quasi avvantaggiato: la monoposto ti è già familiare.

«Da due anni corro con Stellantis e conosco le basi della macchina, certo. Molte cose credo di saperle, incluso il fatto che la Ds Penske sviluppa la monoposto in modo diverso».

Hai detto che vuoi vincere: proprio subito?

«Voglio diventare campione di Formula E, sì. E per questo serve un gran lavoro, il migliore possibile, per cominciare a guadagnare quanti più punti in una visione di uno o due anni».

Nelle ultime stagioni hanno dominato altri: da dove deriva la tua sicurezza sulla solidità del progetto?

«La scuderia lavora bene e ci sono ottime persone. Ds è il marchio che ha vinto di più in assoluto in Formula E: lo dicono i numeri, non io. È evidente che io sia contento di rappresentare un costruttore così».

E?

«E sono contento di ritrovare Penske: ho debuttato con lui in Formula E. È una sensazione speciale».

Come sarà correre con Vergne, l'unico ad aver vinto due volte il titolo?

«Sarà bello. Abbiamo un rapporto pieno di rispetto: è un pilota di prima classe e abbiamo già condiviso parecchie sfide per il podio».

Non è meglio essere il numero uno di una scuderia per avere tutta l'attenzione della squadra?

«Risposta semplice: considero fondamentale confrontarmi con i più forti per riuscire ad offrire la miglior versione di me stesso e dare il massimo. Senza contare che se hai un compagno di squadra così, sai anche che puoi lavorare allo sviluppo della macchina e “spingere” su questo aspetto».

Il momento più bello in Formula E, finora?

«Direi sicuramente la prima vittoria, nel 2020 a Santiago del Cile: è stato il mio primo successo da professionista, un sogno che si è avverato. Molto emozionale».

Il peggiore?

«Onestamente? Non ho tutti questi brutti ricordi, ma non posso nascondere che a Londra, nella penultima gara della passata stagione, ho provato molta delusione quando, dopo essere partito undicesimo ero risalito fino al secondo posto e, a tre giri dalla fine, la macchina si è fermata per un problema alla trasmissione. È stato doloroso».

I rivali del prossimo campionato?

«Il livello è molto alto, ma è chiaro che sia i piloti di Porsche sia quelli di Jaguar lotteranno per il titolo. Noi proveremo a dire la nostra, ma ce ne sono altri che vorranno fare sentire la loro voce».

Roma resta fuori dal calendario.

«Mi mancherà. Mi piacciono i circuiti cittadini perché sono quelli che ti costringono a dare il massimo. Roma era un tracciato simbolo e uno dei miei preferiti, per non dire di quanto sia bella la città. Ma non dobbiamo dimenticare che corriamo comunque in metropoli importanti e in altri bei circuiti».