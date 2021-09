Albano (Mercedes Vans Italia): «Con il nuovo Marco Polo per l'anno in corso puntiamo ad una crescita del 25%»

DÜSSELDORF – Oltre la pandemia. Mercedes-Benz beneficia della forte ascesa del turismo all'aria aperta. E conta di continuare a crescere nel segmento degli Rv, recreational vehicles, che presidia in maniera sempre più significativa. «Negli ultimi anni – conferma Dario Albano, managing director Vans - Mercedes-Benz Italia – in particolare con lo Sprinter a passo lungo, ma anche con la Classe V e Vito, ci siamo affermati come base per per i modelli di questo segmento».

E al Caravan 2021 di Düsseldorf avete esibito il nuovo Marco Polo.

«Abbiamo rafforzato la nostra presenza nel segmento con questo modello realizzato internamente, sì. Che è un'intera famiglia: per l'anno in corso puntiamo ad una crescita del 25%».

Parliamo anche del Citan?

«Parliamone, certo. Anche perché è un frutto di uno sviluppo completamente nuovo. Ha il tipico Dna del marchio e dispone del nostro inconfondibile design e dei sistemi di sicurezza e connettività che caratterizzano Mercedes. Esternamente compatto, internamente si presta a numerose configurazioni».

Qual è la chiave del successo nel settore dei veicoli per il tempo libero?

«I desideri dei clienti sono molti diversi e quindi è difficile dare una risposta univoca. Tuttavia, diciamo che chi sceglie Mercedes attribuisce molta importanza alla dinamica di guida, alle linee, ai dispositivi di sicurezza e al comfort. Negli ultimi tempi la stessa connettività sta assumendo sempre più valore».

Come andate incontro ai vostri clienti, inclusi quelli potenziali?

«Ad esempio introducendo il modulo Mercedes-Benz Advanced Control (Mbac, ndr) sul camper Marco Polo. Abbiamo peraltro deciso di offrire la stessa tecnologia anche su tutti gli Rv basati sullo Sprinter. Grazie a questo sistema siamo in grado di trasformare i nostri veicoli in case smart su ruote e molte funzioni, dal riscaldamento alle luci, possono venire comandate da remoto, usando un'applicazione del telefonino».

La mobilità è sempre più elettrica: state già lavorando a soluzioni a zero emissioni per il tempo libero?

«L'anno prossimo sarà elettrico anche il Citan, che completerà la gamma a batteria di Mercedes-Benz Vans che comprende già eSprinter, eVito, eVito Tourer e Eqv. Questi modelli ci permettono di rispondere già a una serie di esigenze. Abbiamo anche recentemente annunciato che la prossima generazione dell'eSprinter sarà basata su una Electric Versatility Platform di nuova concezione. Valutiamo tutte le potenziali applicazioni, incluse quelle per gli Rv. Alcuni allestitori hanno già valutato i nostri eVan».

Quello dei microchip è un problema che continua a farsi sentire: vale in questo segmento?

«Tutti sono colpiti dalla carenza di semiconduttori e noi non facciamo eccezione. A causa dell'attuale situazione sui mercati riscontriamo ritardi nelle consegne. Cerchiamo di contenere i tempi, ma molto dipende anche dal tipo di equipaggiamento richiesto per ciascun modello. Le difficoltà andranno avanti anche in questa seconda parte dell'anno».

Dal Caravan 2021 di Düsseldorf al Salone del Camper di Parma il passo è breve...

«La casa madre ha optato per la più grande rassegna europea, noi abbiamo scelto la più grande d'Italia. Fra l'11 e il 19 settembre presenteremo le nostre novità a tutti quegli appassionati che vogliono “toccare con mano” e vedere, finalmente di nuovo dal vivo, i nostri veicoli».