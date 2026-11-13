Marco Bonometti, ad di OMR: «Senza competitività, l'Europa finirà per vendere automobili costruite dagli altri»

Dalla Rocca di Soncino, dove sette nuove automobili raccontano il futuro dell'industria europea, a Rezzato, dove OMR Automotive produce componenti per i grandi costruttori mondiali. Marco Bonometti, presidente e amministratore delegato delle Officine Meccaniche Rezzatesi, premia Alpine A390 come finalista e lancia un avvertimento: senza competitività, l'Europa finirà per vendere automobili costruite dagli altri.

La tradizione guarda avanti. Sette automobili, sette interpretazioni del futuro. Le finaliste del Premio Auto Europa 2027, promosso da UIGA, l'Unione Italiana dei Giornalisti dell'Automotive, hanno posato davanti agli obiettivi nella cornice della Rocca di Soncino, in provincia di Cremona. Una fortezza medievale per raccontare un'industria che vive di tecnologia, design e innovazione. A una trentina di chilometri, nel Bresciano, c'è OMR, Officine Meccaniche Rezzatesi: un'impresa nata oltre un secolo fa e diventata protagonista internazionale della componentistica automobilistica. Una coincidenza geografica che diventa quasi un manifesto. A Marco Bonometti, presidente e amministratore delegato di OMR, è spettato anche il compito di premiare Alpine A390. Ma il suo sguardo va ben oltre il cofano della vettura.

Presidente, perché una rocca medievale per raccontare l'automobile del futuro?

«Non è una contraddizione. Brescia e il suo territorio hanno una lunga storia industriale, una grande passione per il lavoro e per la fabbrica. Qui abbiamo saputo coniugare tradizione e innovazione, cultura e impresa. Le sette finaliste rappresentano proprio questo: eccellenze europee che nascono da una cultura industriale ancora viva, dalla tecnologia e dalla capacità di guardare avanti».

L'automobile è ancora un simbolo della cultura europea?

«Certamente. Se oggi possiamo ancora vantare marchi, prodotti e modelli di eccellenza è perché esiste una cultura dell'automobile, del bello, della tecnologia e del futuro. La vicinanza tra impresa, lavoro e cultura è una ricchezza che i nostri territori hanno saputo conservare».

Sfilata delle sette finaliste del Premio Auto Europa

Lei pronuncia spesso la parola fabbrica. Non è un termine un po' fuori moda?

«Al contrario. La fabbrica è fondamentale, oggi più che mai. È il luogo dove si crea ricchezza, si sviluppano competenze, si dà lavoro e si costruisce il futuro delle economie. L'Europa e chi vuole difenderla 11dovrebbero ricordarsene. Senza fabbriche non c'è industria, senza industria non c'è autonomia economica».

Ma che cos'è, in fondo, una fabbrica per Marco Bonometti?

«È molto più di un luogo dove si producono beni. È un patrimonio di conoscenze, professionalità, tecnologia e lavoro. È il posto dove le persone, con le proprie mani e la propria intelligenza, trasformano un progetto in un prodotto. La fabbrica crea ricchezza, occupazione e benessere per il territorio. È un presidio economico e sociale, una comunità che cresce e si rinnova. Dovremmo esserne orgogliosi, invece troppo spesso sembra che ce ne vergogniamo».

Eppure, sembra quasi che l'industria sia diventata un problema da cui liberarsi.

«Abbiamo imboccato una strada sbagliata. Siamo tutti d'accordo sulla decarbonizzazione e sulla necessità di salvaguardare il pianeta. Ma bisogna distinguere gli obiettivi dai metodi. La sostenibilità deve essere sostenibile anche economicamente, deve poggiare su progetti realizzabili. L'ideologia non basta. Oggi bisogna avere il coraggio di riconoscere gli errori e prendere decisioni concrete».

L'Europa ha perso tempo?

«Ha perso competitività. Da una parte ci sono la Cina, dall'altra gli Stati Uniti. Entrambi hanno adottato politiche forti per sostenere le rispettive industrie e le proprie fabbriche. L'Europa, invece, ha aggiunto regole, vincoli e complicazioni, finendo per penalizzare le proprie imprese. Così non si può competere».

La Cina è il nemico numero uno?

«È un concorrente formidabile, sostenuto da una politica industriale molto determinata. Non possiamo affrontare questa competizione con le mani legate. Servono misure di difesa e reciprocità. Penso a dazi sui prodotti finiti e a una politica di localizzazione produttiva: chi vuole vendere in Europa dovrebbe anche produrre qui, utilizzando una quota significativa di componentistica locale. Un obiettivo del 70% sarebbe una misura concreta per rafforzare la filiera europea».

Marco Bonometti, secondo da sinistra, premia Alpine A 390, una delle sette finaliste del Premio Auto Europa

Ma non c'è soltanto Bruxelles da criticare. Anche l'Italia ha le sue responsabilità?

«Certamente. Abbiamo un problema europeo e uno italiano. L'Europa non è competitiva rispetto agli altri grandi mercati, ma l'Italia è meno competitiva anche rispetto a diversi Paesi europei. Basta guardare il costo dell'energia e quello del lavoro».

Ci fa un esempio?

«Assemblare un'automobile in Spagna può costare circa 500 euro, in Italia si arriva a 1.400. La differenza dipende soprattutto dal costo dell'energia e dalla struttura del costo del lavoro, appesantita da una tassazione troppo elevata. Sono svantaggi che incidono direttamente sulla competitività delle nostre imprese».

Insomma, produrre in Italia è diventato un lusso?

«È diventato più difficile. Bisogna intervenire per ridare competitività all'industria, non soltanto a quella automobilistica, ma a tutta la manifattura. Il problema riguarda l'intero sistema produttivo».

E se non si cambia strada?

«Il rischio è molto semplice: l'Europa smetterà di essere un continente nel quale si producono automobili e diventerà un mercato nel quale si vendono automobili fabbricate altrove. Sarebbe una sconfitta economica, industriale e sociale».

Da sinistra, Lancia Gamma Premio Giuria Opinion Leader; Renault Clio Premio Auto Europa; Hyundai Ionic 3 Premio Giuria Popolare

Italian do it better?

OMR, con le sue radici bresciane e una presenza industriale internazionale, conosce bene le trasformazioni del settore. La componentistica italiana continua a essere presente nelle catene del valore dei maggiori costruttori. Ma la qualità, da sola, non basta più.

Possiamo ancora dire che Italian do it better?

«Abbiamo competenze, capacità industriali e un patrimonio di esperienza straordinario. Il nostro osservatorio internazionale ci permette di capire prima degli altri le tendenze e le trasformazioni dei mercati. Questo ci aiuta a fare scelte in anticipo e a rimanere competitivi».

Quindi il made in Italy non è soltanto un ricordo?

«Assolutamente no. Ma il mondo è cambiato e bisogna cambiare il modo di produrre, l'organizzazione delle fabbriche, utilizzare l'innovazione e le nuove tecnologie. Noi continuiamo a investire e a lavorare per essere protagonisti. Ma tutti questi sforzi non bastano se il contesto in cui operiamo non è competitivo».

Il problema, alla fine, non è costruire automobili migliori?

«È anche riuscire a produrle a condizioni competitive. Le nostre imprese sanno fare prodotti eccellenti. Il punto è che, quando escono dalle nostre fabbriche, spesso non riescono più a competere sul prezzo con quelli realizzati in altri Paesi».

Presidente, lei è preoccupato o ancora ottimista?

«Sono convinto delle capacità della nostra industria. Ma bisogna agire, e bisogna farlo in fretta. Non possiamo continuare a rimandare le decisioni».

La rocca di Soncino

Con le sue mura antiche, fa da sfondo alle sette finaliste del Premio Auto Europa. Renault Clio conquista il riconoscimento principale, Lancia Gamma quello della Giuria Popolare, Hyundai Ioniq 3, coreana costruita in Europa, il premio della Giuria Opinion Leader. Tre verdetti diversi, un'unica fotografia dell'automobile europea che cerca la propria strada. Marco Bonometti ha consegnato il riconoscimento ad Alpine A390, una delle sette finaliste. Un gesto simbolico, quasi un passaggio di testimone fra chi progetta le automobili e chi, nelle fabbriche, contribuisce a costruirle. Perché il futuro dell'auto non si decide soltanto nei centri stile o nei consigli di amministrazione. Si decide anche nei capannoni industriali, davanti alle macchine utensili, nelle competenze di chi lavora. E soprattutto nella capacità dell'Europa di non spegnere le proprie fabbriche.