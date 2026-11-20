Nel mondo dell’automobile ci sono marchi che si contendono il cofano e altri che preferiscono restare dietro le quinte. Bosch appartiene alla seconda categoria, ma sarebbe un errore considerarla una comparsa. Sensori, centraline, sistemi frenanti, software, gestione del motore e assistenza alla guida: una fetta enorme dell’auto contemporanea parla tedesco, anche quando il logo non si vede. È il gigante invisibile che oggi si trova al centro di una tempesta perfetta: quale motore scegliere, quanto fidarsi dell’intelligenza artificiale, come blindare una vettura connessa e, soprattutto, come evitare che la transizione ecologica si trasformi in un dogma scollegato dalla realtà. Ne parliamo a viso aperto con Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch Italy, a margine dell’incontro al Circolo dell’Automobile di Vairano, la struttura di test ed eventi di Quattroruote.

Ingegner Mazza, diciamolo chiaramente: l’automobilista medio conosce il marchio della propria auto, ma ignora quasi del tutto chi la fa funzionare davvero. Non vi pesa questo eterno ruolo da non protagonisti?

«È la natura stessa del nostro mestiere. Bosch è un technology provider, non un costruttore di auto. Il nostro obiettivo non è mettere la firma sul cofano, ma rendere la vettura più sicura, efficiente e confortevole. Quando incrociamo per strada un’auto e riconosciamo le tecnologie sviluppate insieme ai nostri clienti, la soddisfazione è enorme. Non ci serve l’applauso del pubblico: ci basta sapere che il nostro lavoro funziona nella vita reale».

Però chiamarvi “fornitori” è riduttivo. La verità è che siete dentro gli uffici progettazione delle Case. Quanto intervenite nelle scelte tecniche dei costruttori?

«Non comandiamo, progettiamo insieme. È il cuore del nostro modello di business: spesso i nostri ingegneri lavorano a fianco a fianco con quelli delle Case, direttamente nei loro uffici tecnici. Non vendiamo un pezzo a catalogo da avvitare su una scocca. Partiamo dal foglio bianco, studiamo le esigenze del costruttore, cuciamo la tecnologia su misura e la mettiamo a punto. È un lavoro che facciamo anche qui in Italia, valorizzando competenze ingegneristiche di altissimo livello».

E se qualcosa va storto, però, la faccia ce la mette il costruttore, mentre voi restate al riparo nell’ombra. Comodo, no?

«Tutt’altro. La responsabilità è condivisa ed è totale, perché dietro ogni componente c’è la sicurezza delle persone. L’automobilista non vede il nostro marchio, ma ogni volta che frena, sterza o affida la propria vita a un sensore, si sta fidando di noi. È un peso che sentiamo eccome».

Se le chiedessi di salvare una sola tecnologia tra tutte quelle che sviluppate, cosa resterebbe sul tavolo? «La sicurezza, senza un secondo di esitazione. Deve essere il punto di partenza di qualsiasi progetto. Puoi costruire l’auto più connessa, veloce e spettacolare del mondo, ma se non protegge chi è a bordo hai fallito la sua missione primaria».

A proposito di protezione: avete trasformato l’automobile in un computer su ruote. E i computer, si sa, si bucano. Al volante, quanto dobbiamo avere paura degli hacker?

«È una minaccia reale, non fantascienza. Viviamo in un’epoca in cui un attacco informatico può paralizzare infrastrutture critiche. Pensi a cosa è successo alle catene del freddo… Immagini cosa succederebbe se qualcuno prendesse da remoto il controllo di un veicolo, magari un mezzo pesante lanciato in autostrada. Le conseguenze sarebbero drammatiche. Per questo oggi la cybersecurity è una priorità assoluta quanto i freni o gli airbag».

Quindi oggi un’auto intelligente ma mal protetta è un’arma impropria?

«È un rischio che non possiamo permetterci. Investiamo da anni milioni di euro e migliaia di ore di sviluppo nel software e nella sicurezza informatica per blindare le centraline dalle intrusioni. La regola è semplice: non basta che un sistema sia intelligente; deve essere inviolabile e prevedibile».

Veniamo a un nervo scoperto. Avete riempito le auto di ADAS per salvarci la vita, ma c’è un problema: moltissimi automobilisti li odiano e la prima cosa che fanno, appena saliti a bordo, è disattivarli. Non è la prova di un fallimento?

«Non è un fallimento, è una sfida evolutiva. Gli ADAS non sono gadget per pigri, sono strumenti salvavita. Ma riconosco il problema: se il sistema viene percepito come invasivo o irritante, l’automobilista lo spegne e vanifica tutto».

Frenate fantasma, cicalini isterici, correzioni brusche sul volante: se la macchina litiga con chi guida, chi ha sbagliato?

«Ha sbagliato chi non ha tarato bene il dialogo tra uomo e macchina. A molti è capitato di impostare un sistema di assistenza e trovarsi ad affrontare una rotonda a una velocità che non sentivano propria. Quando l’elettronica non legge bene il contesto o ignora lo stile di chi guida, il conducente perde fiducia. E senza fiducia, la tecnologia diventa inutile».

Insomma, l’intelligenza artificiale finora ha guardato la strada ma si è dimenticata di guardare chi sta al volante.

«Esatto. La nuova frontiera è proprio questa: insegnare all’auto a capire le intenzioni e le abitudini del guidatore. Ci stiamo lavorando anche nel nostro centro tecnico di Torino, sviluppando sistemi avanzati, come quelli di guida automatica Livello 2 plus, che abbiano un comportamento più fluido e naturale. Deve essere la tecnologia ad adattarsi all’uomo, mai il contrario».

Avremo quindi auto che imparano a guidare come noi?

«Avremo auto capaci di leggere il contesto ambientale e il nostro stile di guida, intervenendo solo quando serve e nel modo meno brusco possibile. Sempre, però, dentro i confini ferrei della sicurezza e delle norme: la macchina deve diventare un copilota intelligente, non un’entità anarchica».

Arriviamo allo scontro frontale che sta spaccando l’industria. Elettrico contro motore a combustione. Bosch da che parte della barricata sta?

«Noi non stiamo sulle barricate, stiamo sulla neutralità tecnologica. E non per convenienza, ma per pragmatismo. Sviluppiamo componenti chiave per l’elettrico, ma continuiamo a investire sui motori termici, sull’efficienza e sui carburanti alternativi. L’elettrico è un pilastro della transizione, ma pretendere che sia l’unica soluzione valida per tutti e ovunque significa ignorare la realtà dei mercati, dei redditi e delle infrastrutture».

Tradotto: l’Europa ha trasformato una scelta industriale in una guerra di religione?

«La nostra posizione è chiara: la tecnologia non può diventare una questione ideologica. Ogni area del mondo ha reti elettriche, esigenze e capacità economiche diverse. Il nostro compito è dare ai costruttori tutte le armi migliori per abbattere le emissioni, senza amputare soluzioni che funzionano già oggi».

Difendere il motore termico, però, per voi significa anche salvare bilanci, fabbriche e migliaia di posti di lavoro. Non c’è un po’ di autoconservazione in questo pragmatismo?

«Difendere un patrimonio industriale e ingegneristico straordinario è doveroso, sarebbe folle buttarlo via. Ma non lo facciamo per nostalgia del passato: lo facciamo perché i numeri dicono che la decarbonizzazione si può raggiungere più in fretta combinando più tecnologie. Lavoriamo sui motori Euro 7, sui biocarburanti e sull’idrogeno tanto quanto sull’elettrico».

Non teme che, imponendo una monocultura elettrica, l’Europa finisca per regalare la propria leadership industriale ad altri Paesi?

«La mobilità è troppo complessa per essere chiusa dentro un’unica ricetta. L’elettrico a batteria avrà un peso enorme, ma ci sono settori dove i carburanti rinnovabili o l’idrogeno sono molto più efficaci. Chiudersi una strada da soli sarebbe un autogol strategico».

A proposito di strade chiuse: il diesel è stato condannato a morte, eppure esiste l’HVO, il diesel rinnovabile di cui quasi nessuno parla. Perché questo silenzio?

Perché è più facile ragionare per slogan che per dati tecnici. L’HVO può essere usato subito nei motori diesel compatibili, senza cambiare una sola vite all’auto. Questo significa poter tagliare le emissioni non solo sulle auto che venderemo domani, ma sui milioni di veicoli che sono già sulle strade oggi».

Quindi non serve rottamare mezzo continente per ridurre la CO2?

«Esatto. Il parco circolante non si sostituisce con uno schiocco di dita. Se prodotto secondo rigorosi criteri di sostenibilità, l’HVO abbatte drasticamente le emissioni lungo l’intero ciclo di vita. Demonizzare un motore a prescindere dal carburante che brucia è un errore scientifico. Bisogna misurare i risultati alla marmitta e alla fonte, non fermarsi all’etichetta».

E l’idrogeno? È una soluzione vera o l’ennesima promessa da salone dell’auto che non arriva mai su strada?

«È una soluzione concreta per applicazioni specifiche, soprattutto dove le batterie mostrano i loro limiti fisici: penso al trasporto pesante, ai mezzi industriali, alle lunghe percorrenze. Bosch sta sviluppando sia le celle a combustibile sia motori a combustione alimentati a idrogeno. Certo, servono infrastrutture e costi sostenibili, ma escluderlo a priori sarebbe miope».

Se la mettessi spalle al muro: batteria, carburanti rinnovabili o idrogeno. Su cosa scommetterebbe per i prossimi dieci anni?

«Non scommetto su un cavallo solo, perché la corsa non è una sola. Per la città e le medie percorrenze vince la batteria; per il parco circolante e certe flotte servono i carburanti rinnovabili; per il trasporto pesante l’idrogeno ha carte formidabili. La vera intelligenza industriale sta nell’usare lo strumento giusto al momento giusto».

Chiudiamo guardando in casa nostra. Per una multinazionale tedesca come Bosch, l’Italia è solo un mercato dove vendere o conta ancora qualcosa quando si decide il futuro?

«L’Italia conta moltissimo, e non per i volumi di vendita. Qui abbiamo centri di eccellenza, ingegneri e competenze che lavorano su progetti internazionali. La vicinanza ai costruttori italiani ci permette di sviluppare soluzioni che poi finiscono sulle auto di tutto il mondo. È un asset strategico di cui andiamo fieri».