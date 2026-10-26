Yin Tongyue (Chery): «Consolidamento industria auto cinese inevitabile, ma sarà dettato dal mercato, non dal governo»

L’industria automobilistica cinese ha bisogno di ristrutturarsi perché ci sono troppi attori e saranno necessarie fusioni, ma saranno dettate dal mercato e non dal governo. Lo ha affermato il chairman di Chery Automobile, Yin Tongyue in occasione di un incontro con la stampa europea e italiana nell’ambito dello Chery User Summit in corso a Wuhu, presso il quartier generale del grande gruppo cinese.

«C’è un numero eccessivo di imprese nell’industria automobilistica cinese – ha esordito a precisa domanda il numero uno di Chery e tra i suoi fondatori – la competizione è estremamente feroce e molte compagnie sono sotto una forte pressione, al limite della sopravvivenza. Fusioni e ristrutturazioni sono inevitabili e solo un piccolo numero di imprese rimarrà alla fine, così come i costruttori negli USA e in Europa si sono consolidati alla fine in un numero ragionevole».

Tongyue ha però voluto sottolineare che anche per un’azienda a controllo statale e in una nazione dove il governo centrale pianifica e orienta l’economia, la logica che verrà seguita non sarà quella della politica, ma unicamente quella del mercato. «Le nostre fusioni – ha aggiunto – sono orientate unicamente dal mercato e non sono influenzate da forze esterne. Noi prendiamo decisioni basate unicamente sui nostri bisogni e sui valori dei nostri obiettivi».

Concetto ribadito e completato dal vice president Zhang “Charlie” Shengshan: «In un futuro prevedibile – ha parlato in un inglese chiaro e sicuro il delfino di Tongyue – la ristrutturazione e il consolidamento della nostra industria sono inevitabili. Come uno dei costruttori più grandi della Cina, Chery intende rimanere tra gli attori principali. Fusioni e acquisizioni saranno inevitabili negli anni a venire, ma saranno guidate da dinamiche di mercato, non da mandati del governo».

Parlando invece dell’Europa, i vertici del gruppo Chery hanno chiarito che supportano l’accordo sul contenimento delle esportazioni di auto ibride cinesi sui nostri mercati e l’obiettivo è produrre anche in Europa ricordando che è già partita la produzione delle Omoda 5 in Spagna, che si stanno valutando altre soluzioni e che l’obiettivo principale è crescere ancora attraverso tutti i brand, ma in modo sostenibile, badando anche alla redditività propria e quella della rete di vendita.

Tongyue poi ha rivelato di avere lavorato nel passato per aziende europee del settore come Ricardo e Volkswagen che considera il riferimento per la capacità che ha avuto di differenziare tutti i suoi brand, fondamentale anche per Chery nel momento in cui sta allargando l’offerta e la gamma dei propri marchi sui nostri mercati, e per la sua capacità tecnica dichiarandosi impressionato dalle risorse impegnate e dalla velocità delle innovazioni introdotte ultimamente da Wolfsburg.

Il chairman ha ricordato che Chery ha da tempo un centro di ricerca e sviluppo in Germania, a Raunheim nel Land dell’Assia, e che ogni vettura progettata da Chery nasce con un setup per la Cina, più orientato al comfort, ed un altro per l’Europa, in grado di offrire una migliore dinamica di guida, sviluppato sulle nostre strade e con partner tecnici europei.