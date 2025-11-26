Alfa Romeo guarda al futuro con fiducia, intanto si fa spazio con Junior e Tonale elettrificate

La strategia Alfa Romeo è ormai delineata. Soltanto nel 2028 arriveranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, e avranno motori termici e ibridi, oltre che full-electric. Nel frattempo i due modelli alto di gamma verranno riaggiornati con ottimizzazione dei propulsori e dell’infotainment. «Sono ancora performanti – ha spiegato il Ceo del Biscione, Santo Ficili – e in grado di soddisfare gli alfisti più sofisticati. Abbiamo modificato i programmi dei nuovi lanci considerando l’evoluzione del mercato globale, che non è ancora maturo per le sole emissioni zero». Tocca intanto a Junior e Tonale trascinare le vendite, che sono in ascesa in Italia e in Europa a testimonianza delle buona salute del brand. Il Suv compatto, che ha avviato il processo di elettrificazione dell’Alfa Romeo, è stato profondamente rinnovato, specie nel look, a metà del suo ciclo vita.

Dopo 100mila esemplari prodotti, la Tonale si rilancia con una faccia più grintosa e sportiva, oltre a un sistema nervoso ottimizzato a beneficio della dinamica. La gamma Tonale propone, con un trio di soluzioni per ogni tipo di clientela, motori tutti omologati Euro 6E Bis. La Ibrida adotta il 4 cilindri 1.5 Turbo da 175 cv abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti, ultima evoluzione della tecnologia a 48V. Interessante anche la proposta del Diesel 1.6 da 130 cv con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Al vertice dell’offerta si colloca la variante Ibrida Plug-In Q4 da 270 cv con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti.

Sotto il profilo stilistico spicca il frontale ridisegnato con il nuovo scudetto concavo tridimensionale. Ma interventi hanno riguardato anche la meccanica, ad esempio l’allargamento delle carreggiate per una migliore risposta dinamica che aumenta il piacere di guida. Impercettibile la transizione tra motore termico ed elettrico grazie anche all’Hybrid Control Processor affinato. Apprezzabili le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve, il sistema brake-by-wire e la trazione integrale Q4 AWD sulla Ibrida Plug-In. La gamma prevede, oltre alla versione d’ingresso Tonale, le Sprint, Ti e Veloce. Completa l’offerta l’Edizione Speciale di lancio “Milano Cortina 2026” con cui Alfa Romeo celebra la partnership con i Giochi Olimpici di cui è Automotive Premium Partner.

Il listino parte da 39.850 euro, per la versione Diesel 130 cv e arriva ai 46.950 della versione più ricca, Veloce ibrida plug-in Q4. Il Biscione celebra anche il successo della serie speciale Intensa declinata su tutti i modelli in gamma. Un tocco di raffinatezza aggiuntivo, con caratterizzazioni e dettagli esclusivi. Il Biscione ha inoltre rinnovato il proprio impegno sociale al servizio delle istituzioni, consegnando all'Arma dei Carabinieri una Giulia Quadrifoglio in livrea allestita con equipaggiamenti speciali per il trasporto rapido di organi e sangue.