Audi, rivivono i fasti. La casa di Ingolstadt svela la Concept C che anticipa il nuovo filone stilistico

Si ispira al passato ma guarda al futuro il nuovo corso stilistico Audi. Ad anticipare il design delle prossime vetture dei Quattro Anelli è stata la Concept C, opera prima dell’italiano Massimo Frascella a capo dello stile Audi da giugno 2024. La Casa di Ingolstadt riparte da una vettura sportiva, biposto e in configurazione targa dando un’anticipazione della nuova anima del marchio tedesco. Più di un semplice esercizio di stile, perché la vettura entrerà in produzione tra due anni cercando di preservare le linee del prototipo. Purezza delle forme ed essenzialità sono i tratti distintivi della Concept C. Bastano infatti pochi tratti per dare un carattere forte e distinguibile alla vettura.

A partire dal frontale che trae ispirazione dal passato riproponendo una mascherina rettangolare, e a sviluppo verticale, che richiama la Auto Union Type C del 1936. I Quattro Anelli al centro sono affiancati dalla nuova e sottile firma luminosa, composta da quattro LED incastonati in una fessura orizzontale quasi a contrasto con le feritoie verticali che convogliano i flussi verso le ruote. Solidità che è tangibile nella vista laterale dove basta un tratto per sottolineare l’animo sportivo della vettura, così come la configurazione da coupé targa che presenta un tetto dalla linea spiovente verso il retro che richiama lo stile della TT e della R8, con le luci sottili e un generoso estrattore.

Essenzialità che prosegue anche nell’abitacolo, caratterizzato da superfici pulite e un netto ridimensionamento degli schermi, con il touch screen da 10,4” che si può ripiegare e chiudere, in favore del ritorno dei tasti fisici e dell’esperienza analogica. Anche se a elettroni, sul piano tecnico siamo di fronte una sportiva pura con motore e trazione posteriore. Ancora presto parlare di dati ma la potenza, di circa 500 cv, è gestita da un sistema che simula la cambiata per far assaporare il piacere di guida e la coppia della vettura. Concretezza che si rifletterà nella produzione. Audi ha infatti dichiarato che il 90% della Concept C arriverà anche sulla vettura di serie. Il presente della Casa di Ingolstadt porta, invece, il nome di Q3. La vettura dei Quattro Anelli più venduta in Italia è giunta al terzo atto. Prendendo ispirazione e tecnologia dalle sorelle maggiori, il C-Suv tedesco è stato rinnovato sia sul piano stilistico che su ciò che si cela al suo interno.

Con 4,53 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e 1,6 di altezza, la Q3 adotta un design più sportivo e una migliore efficienza aerodinamica. Il frontale è caratterizzato dalla nuova calandra single frame più alta e affiancata da proiettori LED più sottili. Inoltre nella Sportback il tetto scende rapidamente verso il posteriore dove troviamo i nuovi gruppi ottici, ispirati a quelli della A6, e un generoso diffusore. L’abitacolo presenta il palcoscenico digitale Audi composto da due schermi, il cruscotto da 11,9” e il touch screen da 12,8” curvo per l’infotainment, quest’ultimo dotato di assistente vocale e intelligenza artificiale basate su Android Auto OS e integrato con ChatGPT. Non mancano i tasti fisici, ma a sorprendere è la pulizia del tunnel visto che il selettore del cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo. Curati e lussuosi, gli interni sono impreziositi dall’impianto audio Sonos da 420 Watt.

Completa la gamma motori che parte dal 1.5 TFSI turbobenzina mild hybrid a 48 Volt e 150 cv. Sul fronte diesel debutta il 2.0 TDI turbo da 150 cv. Per la trazione integrale bisogna invece optare per il 2.0 TFSI turbobenzina disponibile con potenze da 204 e 265 cv. Infine c’è il nuovo powertrain E-Hybrid plug-in che prevede il 1.5 TFSI abbinando a un motore elettrico per una potenza complessiva di 272 cv e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. A supporto troviamo una batteria da 25,7 kWh che si ricarica anche in corrente continua a 50 kW e consente di percorrere fino a 118 km in elettrico. La Q3 offre di serie lo sterzo progressivo e il drive select per azionare le varie modalità di guida, inclusa la Offroad + per la versione a trazione integrale. Non mancano gli Adas, sia attivi che passivi, oltre alla possibilità di adottare gli ammortizzatori adattivi a doppia valvola. Già acquistabile, l’Audi Q3 è offerta a partire da 42.500 Euro. Mentre per la variante Sportback bisognerà attendere l’inizio del 2026.