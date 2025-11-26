Fiat, la Grande Panda e la “piccola” 500. La leggendaria citycar con motorizzazione ibrida sarà prodotta a Mirafiori

«Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di Fiat e oggi la leggendaria 500 torna finalmente a casa». Il Ceo del brand, Olivier François, illustra così la nuova sfida della citycar glamour che eredita una tradizione di grandi successi. L'inizio della produzione nello storico stabilimento è prevista a fine novembre, con prime consegne a febbraio del prossimo anno; a regime verrà prodotta in 100mila unità l’anno, grazie anche all’impiego di 400 nuovi addetti per il secondo turno. Un’iniezione di fiducia per l’intero comparto, con 145 fornitori coinvolti di cui 70 basati in Piemonte. Già ordinabile la serie speciale 500 Hybrid Torino, dedicata proprio alla città in cui la favola ebbe origine nel 1957.

Una versione che rappresenta il top di gamma svelata al pubblico del Salone Auto Torino e star annunciata dell'imminente Film Festival. La nuova Fiat 500 Hybrid Torino è una sintesi di stile e di creatività. Gli esterni sfoggiano due inediti colori brillanti, Yellow Gold e Ocean Green. Il design, pur ispirandosi alla versione elettrica, si distingue per il badge laterale con la Mole Antonelliana, il simbolo di Torino, accanto al logo Hybrid. All’interno, l’edizione Torino si fa notare per i sedili in tessuto esclusivo con il logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, un cruscotto in tinta con la carrozzeria e un volante soft-touch nero.

Gli equipaggiamenti sono completi: avviamento senza chiave, climatizzatore automatico, cruise control e sensori crepuscolari, per la pioggia e il parcheggio, frenata automatica d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia e riconoscimento dei segnali stradali. La tecnologia è integrata in un display Dab da 10,25 pollici, che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto, mirror Usb e vari servizi connessi. Il motore è il FireFly 1.0 a tre cilindri con 65 cv abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V. Il prezzo della serie speciale di lancio, con un listino di 20.900 euro, scende a 18.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. La gamma completa partirà invece con una versione sotto i 17.000 euro.

Rispetto alla precedente 500 con motore termico ibrido, questa nuova Hybrid è più lunga e larga di 6 cm, più alta di 2. Sarà disponibile in tre tipologie: berlina, cabrio e 3+1, la curiosa versione con la terza porta (controvento) aggiunta in fiancata per facilitare l’accesso ai sedili posteriori. In attesa di rilanciare sui mercati globali la sua citycar icona, Fiat registra la partenza entusiasmante dell’altra novità lanciata quest’anno, la Grande Panda che è stata accolta molto bene, non solo dai clienti. Un modello che ha catturato l’attenzione per lo stile sbarazzino e innovativo e che è già stato premiato dalla giuria del prestigioso premio Car of The Year: figura infatti nella rosa delle sette finaliste ed è un importante riconoscimento internazionale.

La gamma Grande Panda si è recentemente arricchita con l’arrivo della versione a benzina che completa l’offerta affiancandosi alla versione Ibrida (110 cv con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) e a quella full-electric (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW-113 cv). La versione d’ingresso adotta un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri che eroga 100 cv e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Con tecnologia Start&Stop per una maggiore efficienza in città, questa versione è ideale per chi cerca semplicità, praticità ed economia di utilizzo. La Grande Panda è disponibile in quattro allestimenti.

Quello base Pop punta sulla praticità, con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10", supporto per smartphone e dotazioni di sicurezza complete. Icon aggiunge fari anteriori e posteriori full Led e touchscreen da 10,25" con mirroring wireless per smartphone; La Prima, al vertice della gamma, offre anche cerchi in lega da 17", volante rivestito, plancia in materiale riciclato e sostenibile Bambox, navigazione integrata, sensori di parcheggio anteriori e retrocamera. La Business, con ulteriori contenuti, offre il massimo della connettività e del comfort.