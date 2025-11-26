Jeep rinnova Compass, il modello più globale di una gamma vincente

Con 2,5 milioni di esemplari consegnati a livello globale, la Compass è diventata in tutto il mondo una pietra miliare del brand americano di Stellantis. Un emblema di efficienza, versatilità e prestazioni. Ora siamo alla terza generazione e da poco, a fine ottobre, è partita la produzione del nuovo modello nello stabilimento di Melfi, sulla innovativa piattaforma multienergy STLA Medium. Tra le chiavi del prevedibile successo, l’offerta di una vasta scelta di propulsori, che spaziano dagli ibridi più efficienti all’alimentazione completamente elettrica. La gamma parte da un ibrido 48V da 145 cv e prevede anche un ibrido plug-in da 195 cv e tre offerte full-electric che variano dai 213 cv della versione a trazione anteriore ai 375 cv della versione a trazione integrale. Jeep ha introdotto sulla Compass un nuovo motore elettrico posteriore in grado di erogare 49 kW aggiuntivi di potenza di picco e fino a 232 Nm di coppia. La ricarica EV è all’altezza degli standard più elevati, con una soluzione rapida da 160 kW CC che offre un tempo di rifornimento di 30 minuti per passare dal 20% all’80%.

L’autonomia fino a 650 km è un altro punto di forza. Le dimensioni della Compass di nuova generazione sono leggermente cresciute, a 4,55 metri di lunghezza, incrementata di 45 litri anche la capacità del bagagliaio, che raggiunge i 550 litri. Una Jeep concepita per ogni tipo di impiego, a 2 e 4 ruote motrici, e con competenza specifica per l’off-road come da tradizione: può superare guadi fino a 480 mm di profondità mentre il sistema Selec-Terrain (di serie) interviene durante le situazioni più complesse. Le raffinatezze aerodinamiche, tra cui un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, massimizzano l’efficienza senza compromettere lo spazio o la praticità. Se a Melfi (dove era basata la produzione europea) la Renegade è uscita di scena, la produzione del modello continua in Brasile per i mercati che la richiedono. Ma nel segmento dei Suv compatti è sempre più la Avenger a dominare la scena e a fare numeri importanti, non solo in Italia dove guida da tempo la hit-parade delle preferenze.

Come per Compass, è la formula delle molteplici soluzioni ad alimentarne il successo: motori per tutti i gusti, elettrico, termico o ibrido, e in più trazione anteriore o integrale 4xe. Quest’ultima evoluzione, in particolare, esalta il Dna e le doti dinamiche dell’Avenger, comprese le sue capacità off-road. La 4xe ha debuttato nella versione glamour “The North Face Edition” svelando angoli in off-road ottimizzati, una maggiore altezza da terra (+10 mm) rispetto alla versione a trazione anteriore e una capacità di guado fino a 400 mm. Cuore pulsante dell’Avenger 4xe è la motorizzazione che unisce efficienza ibrida e tecnologia AWD all’avanguardia. Il sistema ibrido a 48 V è caratterizzato da un motore turbo da 1,2 litri e da due motori elettrici da 21 kW situati sui due assi, per una potenza combinata di 145 cv. Compass rilancia, Avenger si conferma: sono queste oggi le due anime europee (vincenti) di Jeep.