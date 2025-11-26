Kia, la famiglia del futuro. Cresce la gamma EV: la “4” si affianca alla 3, alla 9 ed alla 6 in attesa della 5 e della baby 2

Kia mantiene un buon passo a livello globale per le vendite, mentre rallenta un pochino nei primi 10 mesi in Italia (-8,8%) e anche in Unione Europea con un -4,3% nei primi 3 trimestri. Al contrario le vendite globali sono aumentate del 2,8% e il fatturato dell’8,2%, ma con un profitto abbattuto al 5,1% (-49,2%) a causa dei dazi con gli USA che rimane il mercato più importante per l’azienda coreana che però procede nel suo cammino verso l’elettrificazione la cui quota (tra ibridi full e plug-in e elettrico) è salita dal 21% al 26,4%. Gli obiettivi per il 2030, rivisti ad aprile scorso, parlano di un leggero calo delle vendite da 4,3 a 4,19 milioni di unità, un ridimensionamento dell’elettrico da 1,6 a 1,26 milioni e un rafforzamento delle soluzioni intermedie – vedi ibrido in tutte le sue forme – a 1,07 milioni (+290mila), il tutto con 32 novità delle quali 17 avranno ancora un motore a scoppio e 15 saranno elettriche al 100%. In più ci saranno i veicoli commerciali, settore nel quale Kia è entrata a gamba tesa con il futuristico PV5 ai quali seguiranno, a intervalli di 2 anni, i più grandi PV7 e PV9 con l’obiettivo di produrne complessivamente 250mila pezzi. Intanto la casa coreana sta rafforzando la zona mediana del proprio schieramento con due novità 100% elettriche. La prima è l’EV5, suv lungo 4,61 metri che offre 5 posti comodi, un bagagliaio che va da 566 a 1.650 litri aggiungendovi 44 litri di frunk.

Due i tagli di batteria (58,3 kWh o 81,4 kWh) con un’autonomia che va da 400 km a 530 km per le versioni a trazione anteriore da 160 kW o quelle bimotore a trazione integrale da 195 kW o 225 kW. Ad alta tecnologia e sostenibilità l’abitacolo secondo standard ai quali Kia ci ha oramai abituato, con la strumentazione formata da tre schermi allineati (12,3”, +5,3”, +12,3”) e racchiusi in solo pannello, un’app per lo smartphone capace di interagire con la vettura a distanza, facendola parcheggiare da sola e diventarne anche la chiave e infine i materiali, di origine naturale o riciclati, in eleganti tonalità tenui. La EV5 ha anche il climatizzatore trizona a pompa di calore e una suite completa di dispositivi di assistenza che permettono la guida autonoma di livello 2.

Lo stile è quello introdotto da Karim Habib, arrivato nel 2017 e diventato due anni dopo vice presidente per il Design, dunque con pieni poteri sullo stile di tutte le Kia alle quali, che piaccia o no, ha dato un’impronta decisa. La stessa che si ritrova anche sulla EV4, un’auto di segmento C nata sia per il mercato globale con la versione berlina 4 porte sia con la 5 porte a due volumi prodotta da noi (a Zilina, Slovacchia) e per noi, come lo sarà nel 2026 il piccolo crossover EV2. Lunga 4,43 metri, la EV4 ha un frontale corto e basso e un passo enorme (2,82 metri) per offrire un’abitabilità di classe superiore con un bagagliaio che va da 435 a 1.415 litri. Le batterie e i motori, come del resto la piattaforma E-GMP alla base, sono gli stessi della EV5, ma il minor peso e la migliore aerodinamica, frutto di un cx di 0,27 e di 23 cm in meno in altezza, permettono prestazioni e guidabilità migliori con l’autonomia che arriva fino a 630 km.

Le due sorelle avranno già dal prossimo anno versioni a trazione integrale tra cui le sportive GT. La Kia intanto non si ferma per il resto della gamma e rinnova due suoi pezzi importanti come la Sportage, rivista nello stile e con una gamma motori, tutti con cilindrata 1,6 litri, che prevede un benzina da 150 cv, un diesel mild-hybrid d 136 cv, un full da 239 cv e un plug-in da 288 cv con la promessa che ci sarà anche una versione bifuel GPL. L’altra è la Stonic che, soprattutto in termini di stile, aveva proprio bisogno di una rinfrescata. Anche lei ora ha i tratti comuni a tutta la famiglia, dentro e fuori, allestimenti e dotazioni migliorate per comfort e sicurezza e sotto il cofano il noto 3 cilindri mille in due varianti: da 100 cv e da 115 cv mild-hybrid a 48 Volt abbinabile anche al cambio doppia frizione a 7 rapporti. Anche per lei ci sarà l’opzione del GPL.