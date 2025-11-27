Land Rover, la regina sfida la Dakar. Gli allestimenti del Defender D7X-R sono derivati dal modello Defender Octa

Jaguar Land Rover si prepara a segnare nuovamente la storia con Defender: l’iconico e inarrestabile 4x4 parteciperà al prossimo Dakar Rally 2026, la competizione motoristica fuoristrada più impegnativa al mondo, gareggiando nella nuova categoria “Stock” destinata a Suv e 4x4 derivati dalla produzione di serie. Land Rover metterà, dunque, alla prova la robustezza e la durata delle sue vetture “per tutti”, reingegnerizzate per i contesti più estremi del rally. Una sfida che sembra tagliata su misura per il Suv del marchio britannico: come ha detto l'ormai ex Managing Director JLR Motorsport, James Barclay diventato team principal del costituendo team McLaren per il WEC, la Dakar è «l’Everest dello sport automobilistico, un evento in cui il successo dipende tanto dalla determinazione umana nelle condizioni più difficili quanto dal test estremo delle capacità e dell’ingegneria del veicolo.

Portare il 4x4 più capace e iconico del mondo nel rally-raid più prestigioso è la soluzione perfetta». Gli allestimenti del Defender Dakar D7X-R sono strettamente derivati dal modello Defender Octa: i veicoli da competizione (saranno usati sia alla Dakar 2026 sia al World Rally-Raid Championship, W2RC) mantengono la piattaforma D7x (x per Extreme) in alluminio, il layout della trasmissione e della catena cinematica e adottano lo stesso motore V8 biturbo da 4,4 litri del modello di serie. Stellare il team di piloti arruolato da Land Rover per la gara: Stéphane Peterhansel, quattordici volte vincitore del Rally Dakar, e il talento emergente Rokas Baciuška.

Rally a parte, gli amanti dell’affidabilità del 4x4 possono rivivere le stesse emozioni in un design dal lusso essenziale con la Range Rover Sport SV. L’Edition Two è la versione più potente e dinamica di sempre, che monta una serie di tecnologie mirate alle prestazioni, tra cui il sistema di sospensioni più avanzato della sua classe. Equipaggiata esclusivamente con un motore a benzina Twin Turbo Mhev (mild hybrid) V8 da 635 cv, 750 Nm da 4,4 litri, Range Rover Sport SV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 Km/h.

Quest’anno è arrivata anche l’edizione Range Rover Sport SV Carbon: stesso motore della Edition Two (V8 Twin Turbo da 4,4 l), ma in più una scelta di sofisticate finiture in carbonio, vera epitome di leggerezza e prestazioni. Il brand britannico persegue una vision volta alla sostenibilità del Modern Luxury by design: per questo ogni Range Rover è disponibile in versione ibrida. Ma il brand andrà oltre: presto arriveranno una Range Rover e una Range Rover Sport completamente elettriche.