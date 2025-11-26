Mazda, la CX-5 si evolve e la 6 diventa full electric. Ambasciatrici della filosofia Jinba Ittai

Tradizione e innovazione, Suv e berlina, motorizzazione ibrida ed elettrica. L’offerta Mazda continua ad abbracciare tutta la democratizzazione della mobilità. A ognuno la propria scelta. Così, da una parte si trova la nuova CX-5, fresca di aggiornamento 2025, il Suv best seller di Hiroshima, fedele alla sua identità fondata sul piacere di guida. Dall’altra, la nuova elettrica Mazda 6e subito pronta ad ottenere le cinque stelle Euro NCAP. Con il 93% di protezione per adulti e bambini e una risposta eccellente nei test di impatto laterale, la 6e si candida a nuova ambasciatrice della filosofia Jinba Ittai nell’era elettrica con baricentro basso, distribuzione dei pesi ideale e sicurezza attiva ai vertici. È indubbio comunque che il cuore di Mazda oggi sia più concentrato su CX-5. Le linee più pulite e le nuove firme luminose, insieme al frontale più scolpito, donano alla vettura una presenza su strada più decisa, senza per questo perdere equilibrio e proporzioni. Gli interni, come da tradizione Mazda, sono un piccolo tempio dell’ergonomia.



La posizione di guida resta al top della categoria: volante verticale, sedili contenitivi, materiali di pregio. La plancia introduce un nuovo display centrale da 12,3” con grafica più nitida e interfaccia intuitiva, abbinato al sistema Mazda Connect di ultima generazione compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Scompaiono le plastiche rigide e debutta una nuova illuminazione ambientale più raffinata. Il resto viene dalla strada: il telaio irrigidito e gli ammortizzatori più progressivi regalano comfort sullo sconnesso, senza compromettere la precisione direzionale e quel feeling di connessione uomo e macchina, il già citato Jinba Ittai.

Sotto il cofano, due motori a benzina e due diesel, tutti con tecnologia Skyactiv e cambio automatico o manuale a sei rapporti. Il 2.0 e il 2.5 a benzina sfruttano il sistema mild hybrid a 24 volt per contenere consumi e emissioni, mentre il 2.2 turbodiesel continua ad essere una delle unità più fluide e silenziose del suo genere. Disponibili sia la trazione anteriore che quella integrale i-Activ AWD, capace di modulare la coppia in tempo reale su ogni ruota. Per chi cerca prestazioni superiori, la 2.5 da 194 cv è la scelta più brillante grazie a una trasmissione automatica che esalta il piacere di guida.

Anche la sicurezza è stata aggiornata con l’introduzione delle ultime evoluzioni del pacchetto i-Activsense, con Cruise Control adattivo evoluto, mantenimento di corsia attivo, frenata automatica con riconoscimento pedoni e rilevamento della stanchezza del conducente. In più, debutta un nuovo sistema di monitoraggio posteriore con frenata automatica in retromarcia. La gamma italiana si articola su tre allestimenti principali Center-Line, Exclusive-Line e Takumi con prezzi a partire da poco oltre i 38.000€. Al top, la Takumi Plus con Nappa, cerchi da 19’’ impianto Bose a 10 altoparlanti e tutti gli ADAS di serie. Insomma, la nuova CX-5 resta fedele a sè stessa, coerenza e sostanza che convincono a non tornare indietro.