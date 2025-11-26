Nissan, terza generazione della prima elettrica. Nel 2010 fu la Leaf ad esordire nella mobilità zero emission

Parola d’ordine elettrificazione. Nel giro di pochi mesi, Nissan ha sfoderato delle novità che hanno un peso specifico notevole. Stiamo infatti parlando di tre capisaldi della storia della Casa giapponese. A partire dal ritorno di un nome storico come quello della Micra, ora esclusivamente elettrica, passando per la nuova evoluzione del sistema ibrido e-Power, montato sull’iconica Qashqai, fino ad arrivare alla terza generazione della Leaf. Partendo proprio da quest’ultima, Nissan ha voluto dare una netta sterzata alla sua prima vettura elettrica commercializzata su larga scala. Dopo 15 anni di onorata carriera e oltre 700.000 unità vendute, la Leaf cambia pelle passando dalle forme di una berlina alle sembianze di un crossover coupé. Il design è quindi la prima novità che balza all’occhio, viste le sue forme più muscolose e una linea che si distingue dalla massa senza trascurare l’efficienza aerodinamica.

Nuovo il frontale, con i fari LED che incorniciano la calandra, così come la linea del tetto spiovente da coupé. Sul posteriore spiccano i gruppi ottici che richiamano l’ideogramma giapponese “Ni-San” del numero 23 con due elementi LED orizzontali e tre verticali. Leggermente più compatta rispetto alla generazione precedente, la Leaf è lunga 4,35 metri, larga 1,18 e alta 1,55 metri. Dimensioni che non inficiano l’abitabilità e la luminosità interna, grazie al tetto panoramico. Ottima la dotazione tecnologica composta da due display da 14,3” e il sistema di infotainment dotato di suite Google. Due le motorizzazioni, una da 130 kW che, tramite la batteria da 52 kWh, garantisce un’autonomia fino a 436 km. Mentre la più prestate da 160 kW e 365 Nm di coppia assicura uno 0-100 km/h in 7,6 secondi e fino a 622 km con una singola carica. Inoltre per ricaricare la batteria, da 75 kWh, dal 20 all’80% occorre circa mezz’ora sfruttando il caricatore da 150 kW.

Estremamente confortevole da guidare, la Leaf dispone di sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore. Inoltre l’e-Pedal, regolabile su 4 livelli, si mostra estremamente efficace riuscendo a contenere i consumi. Prevista sul mercato nella prossima primavera, la Leaf partirà da 36.900 Euro. Assente dai listini da qualche anno, Nissan ha svelato la sesta generazione della Micra. Lunga 3,97 metri, larga 1,77 e alta 1,50, la piccola giapponese è ora solamente elettrica e condivide con le Renault 4 e 5 sia la piattaforma AmpR Small che lo stabilimento di produzione di Douai. Moderno e sbarazzino, lo stile strizza l’occhio alla seconda versione della Micra. I fari LED tondi e le linee morbide caratterizzano il frontale, mentre al posteriore troviamo le luci a Q rovesciata che proseguono idealmente la linea della fiancata.

Il lato sportivo è accentuato dai cerchi da 18” e dal tetto a contrasto. Salendo a bordo troviamo due schermi da 10,1”. Quello a centro pancia, per gestire l’infotainment, è dotato di sistema operativo Android OS rendendo l’esperienza d’uso semplice e intuitiva. Due le opzioni di motorizzazioni. La prima con una potenza di 90 kW che, sfruttando la batteria da 40 kWh ricaricabile fino a 80 kW, consente un’autonomia fino a 316 km. La seconda dispone di 110 kW di potenza e 245 Nm di coppia tanto da coprire lo 0-100 km/h in 8 secondi. Inoltre grazie alla batteria da 52 kWh, ricaricabile a 100 kW, la Micra garantisce fino a 417 km con una singola carica.

Sul piano dinamico, la piccola di Casa Nissan può contare su un assetto ben calibrato e sospensioni posteriori Multilink, cosa rara nel segmento B, e uno sterzo diretto che garantiscono un brio nella guida invidiabile. La Nissan Micra è già ordinabile con un prezzo che parte da 29.500 Euro. Giunto alla terza evoluzione, il nuovo e-Power ha debuttato sulla Qashqai. Il C-Suv è ora equipaggiato con un nuovo sistema ibrido dove il propulsore, che carica esclusivamente la batteria da 2,1 kWh, è un 3 cilindri 1.5 benzina tutto nuovo che migliora la capacità di ricarica ai bassi regimi, grazie alle maggiori dimensioni del turbo. Compattata la parte elettrica con la soluzione 5-1, composta da motore, alternatore, convertitore e ingranaggi, per ridurre sia le vibrazioni che il peso di ben 28 kg. Soluzione che consente una minor manutenzione e una media fino a 22,2 km al litro. Invariata nella parte estetica, la Nissan Qashqai e-Power è offerta a partire da 38.100 Euro.