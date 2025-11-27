Suzuki ama l’ambiente: arriva una full electric e si chiama ancora Vitara

In casa Suzuki la parola “rivoluzione” comincia con la e. È questa infatti la lettera che, collocata davanti al nome Vitara, segna l’esordio del marchio giapponese nel mondo della mobilità 100% elettrica, nel quale si presenta con un prodotto – appunto la e-Vitara – sviluppato su una piattaforma specifica, denominata “Heartect-e” e nata dalla collaborazione con Toyota e Daihatsu. Prodotta su una linea entrata in servizio a primavera nello stabilimento indiano di Gujarat, la prima Suzuki a emissioni zero – il cui debutto mondiale è stato celebrato a Milano alla fine del 2024 – vanta dimensioni leggermente superiori (428 cm di lunghezza contro 419) rispetto alla gemella termica, ed è proposta nel listino italiano nella versione “Dual Motor” a trazione integrale con un prezzo di 38.900 euro. Caratterizzata dai connotati decisi del linguaggio stilistico “High-tech e Adventure”, che sottolinea come anche la versione più “green” del brand non ne tradisca la vocazione off-road, la e-Vitara propone un abitacolo confortevole, i cui contenuti tecnologici sono evidenziati dal grande display nel quale si affiancano lo schermo del quadro strumenti e quello del sistema di infotainment.

A certificare l’attenzione riservata al comfort degli occupanti provvede lo spazio messo a loro disposizione dal passo di 270 cm, superiore addirittura a quello offerto dalla ben più grande (464 cm di lunghezza) Across.

Per quanto riguarda la propulsione, è prevista la scelta tra le batterie LFP (Litio-Ferro-Fosfato) disponibili nei tagli da 49 e 61 kWh ai quali corrispondono potenze di 144 e 174 cv nel caso delle versioni a due ruote motrici, mentre la top di gamma a trazione integrale, proposta solo con la batteria più capiente, dispone di 184 cv grazie a un secondo motore elettrico da 65 cv connesso all’asse posteriore. Se ovviamente l’auto che apre al marchio nipponico le porte del futuro merita un’attenzione particolare, non si possono dimenticare il peso e il prestigio di cui gode tra gli appassionati delle due ruote. Sono le due anime di una realtà ribadita con i fatti in occasione dell’Eicma, il più importante appuntamento fieristico con il settore la cui 82a edizione ha come sempre richiamato a Milano folle di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Per l’occasione, Suzuki ha creato una sorta di ponte tra i due mondi, non solo con il proprio stand scintillante e prodigo di novità, ma anche proponendo Vitara come auto ufficiale dell’evento. Un compito onorato anche con due pezzi unici della Vitara Hybrid realizzati apposta per l’occasione e caratterizzati da livree ispirate a modelli importanti del ramo motociclistico del marchio: la 8TT decorata con i colori della GSX-8TT e la DR-Z4 ispirata alle due ruote dell’omonima famiglia.