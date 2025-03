Alfa Romeo, c’è la Junior Q4: il piacere della trazione 4x4. Ficili: «Sul mercato sta andando oltre le più rosee previsioni»

«Il mondo sta cambiando rapidamente e noi lavoriamo per mettere sulla giusta strada, ai livelli che le competono, un marchio importante come Alfa Romeo». Così Santo Ficili, Ceo globale del Biscione (e di Maserati), alla presentazione dinamica della Junior ibrida Q4. Cosa significa? «Le prossime generazioni di Stelvio e Giulia saranno elettriche, ma avranno una variante ibrida a benzina, nel quadro di un percorso di riallineamento della gamma in base alle esigenze dei clienti». È questa la novità rispetto ai piani precedenti, totalmente indirizzati alle emissioni zero. Il grande Suv – modello chiave per il futuro - arriverà entro l’estate 2026, seguito dopo pochi mesi dalla berlina sportiva.

Il presente, intanto, è dominato dal successo della compatta Junior. «Sul mercato sta andando oltre le più rosee previsioni» ribadisce Ficili. Venduta in 38 paesi, Junior in pochi mesi ha già collezionato 27mila ordini, il 19% per la versione full-electric. Numeri destinati a crescere con l’introduzione della nuova Ibrida Q4, variante a trazione integrale con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore. La formula Q4 garantisce in modo intelligente la trazione integrale grazie alla Power Looping Technology che la assicura anche in assenza di carica della batteria. Il nuovo modello (con un listino che parte da 37.400 euro) garantisce massima efficienza grazie a un ridotto aumento dei pesi, dei consumi e delle emissioni. Anche grazie alle nuove sospensioni posteriori multi-link, offre comfort e dinamica di guida elevatissimi.

Con la tecnologia Q4, la gamma di Junior si amplia consentendo di scegliere tra motorizzazioni Full Electric o Ibrida e diverse versioni: Junior Elettrica per godere di una sportività quotidiana, Junior Veloce per chi cerca sportività estrema e Junior Ibrida Q4 per la massima motricità anche in caso di scarsa aderenza. La Ibrida Q4 combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 cv con due elettrici da 21 kW. La configurazione prevede un motore elettrico all’anteriore, integrato nella trasmissione automatica doppia frizione a 6 marce, e un secondo motore sull’asse posteriore che garantisce trazione senza collegamento fisico tra i due assi.

Il selettore DNA consente di adattare le prestazioni del veicolo alle diverse esigenze di guida con modalità “Dynamic”, “Natural” e “Q4”. Sotto il profilo stilistico, la Q4 evidenzia nel frontale lo scudetto “Leggenda”, i fari Full Led e i cerchi in lega da 18”. L’abitacolo è impreziosito da volante in pelle, sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, infotainment da 10,25” con navigazione. Di serie anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico e il sistema keyless proximity access. Alfa Romeo ha presentato anche la serie speciale Intensa (a partire da Tonale e Stelvio) che rende omaggio all’identità del brand attraverso caratterizzazioni e dettagli esclusivi.