Audi, le architetture all'avanguardia. Ingolstadt punta su piattaforme diverse per gli stessi modelli elettrici e termici

La Galassia dei Quattro Anelli continua a espandersi. Che si tratti di elettrico o di ibrido, l’offerta di Audi è sempre più ricca e completa. È il caso della A6 Avant E-tron, la prima station wagon a elettroni della Casa di Ingolstadt. Basata sulla piattaforma PPE, realizzata in sinergia con Porsche, la vettura è un vero concentrato di tecnologia. Riconoscibile dalla nuova firma luminosa sdoppiata, la A6 ha una linea di cintura alta e il tetto discendente verso il lunotto che, nonostante i 4,9 metri di lunghezza, la rendono filante e sinuosa tanto che nella variante sportiva S6 garantiscono un cx di soli 0,24. Altamente digitalizzati gli interni: oltre a disporre dell’intelligenza artificiale, presentano il palcoscenico digitale Audi che unisce, senza soluzione di continuità, il quadro strumenti da 11,9” e il display per l’infotainment da 14,5”.

Se l’abitacolo è accogliente e spazioso, non è da meno il bagagliaio che offre una capacità di carico da 502 fino a 1.442 litri. Grazie all’architettura da 800 Volt, la batteria da 100 kWh può essere ricaricata fino a 270 kW passando dal 10 all’80% in 21 minuti. Ampia la gamma di motorizzazioni della A6 e-tron che parte dalla versione con singolo motore da 326 cv, trazione posteriore e un’autonomia fino a 627 km. Si passa alla variante Performance da 381 cv e una percorrenza di 756 km. Non manca la A6 Quattro che combina 2 motori per un totale di 426 cv. Punta di diamante la S6 e-tron dotata di ben 551 cv che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in 3,9 secondi e 240 km/h di velocità massima. Già ordinabile, la A6 E-tron Avant è offerta a partire da 68.900 Euro.

Non solo elettrico, Audi ha svelato anche la A6 Avant ibrida. Tutta nuova, la station wagon dei Quattro Anelli è realizzata sulla piattaforma PPC presentando una lunghezza di 4,99 metri e uno stile più moderno e affilato. Sotto al cofano troviamo il diesel 2.0 TDI mHEV+ da 204 cv, disponibile sia con trazione anteriore che integrale, in grado di garantire consumi di 5 litri per 100 km. Non manca il V6 benzina 3.0 TFSI Quattro mHEV+ da 367 cv. Entrambe le versioni sono dotate di un sistema mild hybrid che, erogando fino a 24 cv e 230 Nm di coppia, supporta il propulsore riducendo i consumi fino al 15%. Già ordinabile, il listino della A6 Avant parte da 69.350 Euro.

Più avanti arriveranno un 3.0 diesel, due varianti plug-in, e le più sportive S ed RS. Anno decisamente frizzante per Audi che ha rinnovato anche la sua vettura di punta: la Q5. Venduto in più di 2,7 milioni di esemplari, il D-Suv tedesco fa dell’efficienza e della tecnologia il suo punto di forza. Basata sulla piattaforma modulare PPC, la Q5 presenta una lunghezza di 4,72 metri. Fari LED, calandra single frame, linea di cintura alta e tetto discendente rendono il Suv di Ingolstadt sportivo e muscoloso. A bordo troviamo tutta la tecnologia Audi con il palcoscenico digitale, senza tralasciare un vano di carico che oscilla da 520 fino a 1.437 litri.



Al lancio la Q5 è offerta con tecnologia mild hybrid e prezzi a partire da 63.250 Euro. Alla base troviamo il 2.0 TFSI da 204 cv, disponibile sia con trazione anteriore che integrale. Si passa al diesel 2.0 TDI da 204 cv, fino ad arrivare al vertice della gamma con la SQ5 spinta dal V6 3.0 TFSI da 367 cv, entrambi dotati della sola trazione integrale Quattro. Inoltre, a metà 2025, arriverà anche la variante Sportback. Quasi un tuffo nel passato la RS3 che, con il suo 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 cv e 500 Nm di coppia, ha stabilito il nuovo record di classe del Nordschleife.

In grado di bruciare lo 0-100 km/h in 3,8 secondi oltre a una velocità massima di 290 km/h, la compatta Audi si dimostra veloce quanto agile grazie al sistema RS Torque Splitter che gestisce la trazione sulle 4 ruote. Riferimento tra le auto sportive, la RS3 parte da 66.000 Euro. Sembra uscita direttamente dalla Dakar la Q6 Sportback E-tron Concept, un prototipo estremo basato sul più recente Suv Audi. Vero manifesto della tecnologia Audi, la Q6 adotta un assetto rialzato, enormi pneumatici tassellati e una carrozzeria appositamente realizzata per affrontare i terreni più impervi passando dalla neve alla sabbia del deserto con estrema disinvoltura.