La X di Monaco vince. BMW cambia generazione a due modelli strategici. L’X3 multienergia e la iX soltanto elettrica

Non vi è dubbio che il passaggio dal vecchio al nuovo anno sia avvenuto in casa Bmw nel segno di un dinamismo che a Monaco non contraddistingue solo il temperamento dei suoi prodotti, ma anche la capacità di aggiornare costantemente l’offerta per non lasciare troppi spazi a una concorrenza e per restare all’altezza delle aspettative (sempre elevate) di una clientela tanto affezionata quanto esigente. In questo contesto, assume un particolare rilievo l’avvento della nuova generazione – la quarta – della X3 che rappresenta uno dei modelli trainanti di un’offerta ampia e articolata e si propone oggi con un look ancora più importante e aggressivo, caratterizzato dalla sobria essenzialità delle linee e dall’armonia delle proporzioni che concorrono a definirne inequivocabilmente l’appartenenza al mondo dei Suv, categoria che la “grammatica” di Monaco preferisce definire Sav (Sport activity vehicle) proprio per sottolinearne il temperamento.

Per continuare a percorrere la strada del successo, che nel 2023 ha fruttato alla X3 la corona di Bmw più venduta nel mondo, la nuova generazione non punta solo sul look, ma anche su contenuti tecnologici d’avanguardia, come testimonia il raffinato livello di digitalizzazione rappresentato dal sistema di infomobilità Bmw iDrive con il Quick-select che garantisce la gestione rapida delle funzioni di bordo grazie alla più recente evoluzione del sistema operativo Bmw, di nona generazione. Lunga 4.755 mm (34 in più del modello di cui prende il posto), la nuova X3 regala più spazio sia ai passeggeri, sia ai bagagli che contare su un vano che spazia da 570 ai 1.700 litri, mentre i sedili sportivi di nuova concezione sono riscaldabili, a gestione elettrica e rivestiti in materiali green.

La gamma motori comprende unità elettrificate con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. La propulsione a benzina è rappresentata dalla X3 20 xDrive con motore 2.0 da 208 cv e trazione integrale. Due litri di cilindrata anche per il turbodiesel della 20d xDrive che di cavalli ne ha 197 e entro l’estate sarà affiancato da un turbodiesel con 6 cilindri in linea. Nel cambio di generazione si è evoluta anche la X3 30e xDrive, versione ibrida plug-in che abbina al benzina 2.0 un’unità elettrica integrata nel cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, promettendo un’autonomia elettrica nel ciclo Wltp compresa tra 81-90 km, valore nettamente superiore al modello precedente.

Se dall’anima green si passa ai muscoli, il modello di punta è la X3 M50 xDrive spinta dal 6 cilindri a benzina più potente mai offerto da una vettura M Performance: il 3.0 Twin-Power Turbo da 398 cv con tecnologia mild-hybrid da 48 V accreditato di un’accelerazione 0-100 in 4,6 secondi. Con un prezzo di 88.770 euro si colloca al vertice del listino che parte da 64.770 euro. Un altro Sav a presentarsi all’appuntamento con il nuovo anno in veste profondamente rinnovata è l’iX che in casa Bmw è considerato il pioniere della mobilità elettrica, frutto di un progetto sviluppato esplicitamente per questa modalità di propulsione. L’edizione 2025 mette l’accento al miglioramento delle performance di guida – caratteristica che Monaco considera prioritaria a prescindere dal tipo di motorizzazione – e soprattutto nel consistente aumento dell’autonomia, ora quantificata in 701 km nel ciclo di prova Wltp.

Rinnovata esteticamente in omaggio a un linguaggio stilistico che privilegia l’essenzialità e la fluidità delle linee e nel caso specifico trova la sua espressione più evidente nel disegno modificato del doppio rene, ora disponibile anche nella raffinata versione Iconic Glow che la “nobilita” con un suggestivo contorno luminoso disponibile come optional su tutte le versioni, mentre è di serie sulla performante iX M70 xDrive che nella modalità My Mode Sport offre 659 cv e 1.100 Nm di coppia massima, collocandosi al vertice della gamma con un listino di 131.000 euro, rispetto agli 86.000 della xDrive 45 da 408 cv e ai 103.000 della xDrive 60 che invece di cavalli ne ha 544.