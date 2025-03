Byd, guida la tecnologia. Formidabili performance sul mercato italiano del più grande costruttore di veicoli NEV

BYD ha in Europa il volto gentile e sorridente di Stella Li. È lei a guidare il marchio cinese nell’espansione sul mercato del Vecchio Continente. È lei la regina dell’auto elettrica che ha contribuito a sottrarre alla Tesla di Elon Musk il primato di consegne e ricavi. Nessun eccesso come il collega americano, ma tanta solida concretezza: secondo S&P Global Mobility in Europa BYD passerà dalle 83mila unità del 2024 alle 186mila del 2025, per arrivare a 400mila del 2029. Alla base della crescita il prodotto e l’ampliamento della rete che, in Italia, arriverà nel corso di quest’anno ad oltre 40 dealer e 105 punti vendita. Oltre ad una speranza per il futuro: caricabatterie da 1 megawatt che possono produrre in 5 minuti una ricarica da 400 chilometri.

Dealer con in vetrina le ultime novità. La prima è il Suv elettrico compatto Atto 2: 4,3 metri di lunghezza, passo di 2,6 metri per garantire il giusto spazio davanti e dietro e un bagagliaio da 400 litri che arriva a 1.340 con i sedili posteriori reclinati. Le informazioni a bordo arrivano attraverso il display da 8,8 pollici mentre per quanto riguarda l’intrattenimento si può contare (nella versione Boost) su uno schermo girevole da 12,8 pollici con un software in grado di supportare le più diffuse app, da Spotify ad Amazon Music passando per YouTube. Immancabile il sistema di controllo vocale guidato da “Hi Byd” e l’aggiornamento “over the air” senza passare dall’officina. Tetto panoramico e 4 modalità di guida: Eco, Normale, Sport e Neve, per una guida rispettivamente più efficiente, più cittadina, più grintosa e più sicura in condizioni di bassa aderenza. Cinque le stelle Euro NCAP. La batteria ha una capacità di 45,1 kilowattora e, per la prima volta in un modello compatto BYD, è utilizzata l’architettura Cell-to-Body che integra direttamente la batteria nel telaio del veicolo sotto l’abitacolo.

La tecnologia è quella al fosfato di ferro e litio (LFP) con più alti livelli di sicurezza rispetto a quella al litio tradizionale, durate superiori e assenza di cobalto (altamente tossico, dannoso per l’ambiente, costoso e con preoccupazioni etiche per le violazioni dei diritti umani e delle condizioni di lavoro non sicure di chi lo estrae). La Atto 2 ha un motore anteriore da 130 kilowatt e 290 newtonmetri di coppia con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. L’autonomia è di 312 chilometri ma in città, garantiscono i cinesi, si può salire fino a 463 km. La ricarica fast può portare la batteria dal 10% all'80% in 37 minuti mentre con il caricabatterie AC trifase da 11 kilowatt di serie la ricarica completa avviene in 5 ore e mezza. Prezzo in promozione a partire da 27.900 euro.

Piccoli e grandi. Si arrivano a sfiorare i 5 metri di lunghezza con il Suv Tang e un abitacolo per 7 con una qualità percepita da marchio premium e un valzer ballato all’interno da sedili in pelle e display digitali da 15,6 pollici sotto un enorme tetto panoramico in cristallo. Ben 31 le tonalità di colore delle luci da scegliere per illuminare l’interno. Linea moderna e dinamica che nasconde un grande pacco batterie integrato da quasi 110 kilowattora che permette ai 2 motori di assicurare trazione integrale e l’equivalente di 517 cavalli, con un passaggio da 0 a 100 in 4,9 secondi e un’autonomia da lungo viaggio in famiglia di 530 chilometri. Prezzo appena sotto i 73mila euro. Per gli inguaribili romantici appassionati dei crossover, BYD propone la Sealion 7 elettrica: lunghezza di 4,83 metri, passo di 2.93, stile pensato per l’Europa con un profilo laterale di forte personalità grazie ad una doppia linea di cintura, un frontale che scende rapidamente e una piccola coda, elementi che ricordano blasonate sportive tedesche. La Sealion 7 in versione Comfort ha un motore elettrico da 230 chilowatt di potenza, 380 newtonmetri di coppia e trazione posteriore, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e velocità massima di 215 km/h.

Nella versione Excellence si aggiunge anche un motore anteriore (sempre elettrico) da 160 kilowatt che consente di garantire una trazione integrale e abbassare lo 0-100 a 4,5 secondi. Autonomia fino ad oltre 500 chilometri (Excellence) e prezzi a partire da 45mila euro. In attesa poi del lancio del sub-brand premium Denza (anteprima nelle prossime ore al Fuorisalone di Milano) e dell’annunciata piccola Dolphin Surf, versione europea della Seagull già in vendita in Cina e in alcuni mercati mondiali e accreditata (a ragione) di elettrica “low-cost”: a Pechino è venduta a 69.800 yuan, l’equivalente di circa 9mila euro che da noi potrebbe salire, per dazi e allestimento più ricco, a un prezzo stimato sotto i 15mila euro. Per buona pace delle rivali.