Citroen, successo di coppia. La casa francese sfrutta la spinta della famiglia C3. Aircross ha il passo allungato e l’opzione 7 posti

La Citroën ha chiuso un 2024 in calo, ma in modo meno evidente di altri marchi Stellantis, con il mercato italiano che ha invece segnato un progresso di oltre il 7% con la prospettiva di migliorare quantità e qualità dei propri numeri. La Double Chevron ha infatti due carte importantissime da giocarsi nei segmenti più importanti e sono la C3 e la C3 Aircross. La prima è arrivata in ritardo sulle previsioni iniziali, ma nei primi due mesi ha agganciato subito il terzo posto sul nostro mercato con 10.332 unità delle quali il 10% elettriche facendogli guadagnare la piazza d’onore tra i modelli più venduti ad emissioni zero. È solo l’inizio, perché l’obiettivo è raddoppiare tale quota, ma siamo già a più del doppio dell’intero mercato italiano per una vettura che in listino offre anche la versione con il 3 cilindri 1.2 in purezza da 100 cv e l’ibrido a 48 Volt di pari potenza con il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti.

Le armi con le quali la C3 sta vincendo la sua sfida sono lo stile personale, il rapporto favorevole tra dimensioni (lunghezza 4,02 metri) e spazio interno, una buona dotazione di sicurezza, l’elevato comfort di marcia offerto dalle sospensioni e dai sedili Advanced Comfort e infine il prezzo contenuto tanto che il listino parte da 15.240 euro e per l’elettrica la soglia di accesso è di 23.900 euro con la prospettiva che arriverà una versione da meno di 20mila euro con 200 km di autonomia. Quella attuale invece promette 320 km e ha una capacità di 44 kWh in abbinamento con il motore da 83 kW.

Da poco inoltre la C3 è offerta anche in versione Business dedicata al mondo del B2B e disponibile solo con l’1.2 da 100 cv e cambio manuale a 6 rapporti. Invece per le famiglie che hanno bisogno di più spazio e più altezza da terra, c’è la C3 Aircross che con la C3 condivide diversi elementi di stile, una caratterizzazione più offroad e un pavimento distante ben 20 cm dal terreno. La piattaforma Smart Car è la stessa della sorella, ma in meno di 4 metri e 40 la Aircross riesce a mettere un abitacolo a 7 posti o, in alternativa, offrire un bagagliaio che va da 460 a 1.600 litri con tanto spazio per i passeggeri grazie al passo più lungo di 14 cm rispetto alla C3.

Simile la gamma motori che però vede una versione ibrida con potenza da 136 cv anche se il sistema è identico ed è composto dal raffinato 3 cilindri 1.2 ad iniezione diretta a ciclo Miller con turbocompressore a geometria variabile, accoppiato con il motore elettrico da 21 kW incorporato nel cambio doppia frizione a 6 rapporti con batteria da 0,9 kWh. Anche se la parte elettrica è a 48 Volt, le C3 ibride riescono a muoversi in elettrico a bassissime velocità e marciare in città senza far muovere in pistoni per la metà del tempo. Identici i dati della versione elettrica che però vede scendere l’autonomia a 300 km a causa del peso e dell’altezza, anche se è previsto l’arrivo di una versione con batteria di maggior capacità da 400 km. Puntano sulla possibilità di scelta anche le C4 e C4 X, due varianti di una tipologia di vetture che solo fino a pochi anni fa andava per la maggiore in Europa ed ora è spinta ai margini

Eppure auto così possono ancora offrire molto, soprattutto in termini di comfort e di piacere di guida. Le nuove C4 e C4 X invogliano a riscoprire le loro virtù con un look aggiornato e iniezioni di tecnologia che riguardano la sicurezza e l’infotelematica, con un sistema connesso completato dallo schermo da 10” e dall’Intelligenza Artificiale di ChatGPT. La capienza del bagagliaio, e l’abitacolo, reso confortevole dai sedili super imbottiti e dalle sospensioni Advanced Comfort con supporti idraulici, completano il quadro delle due 5 porte di Citroën che vengono offerte con il già citato 1.2 ibridizzato da 100 cv (solo per la C4) o da 136 cv con cambio automatico oppure due versioni elettriche: una da 100 kW con batteria da 50 kWh e un’altra da 115 kW con batteria da 54 kWh e autonomie che vanno da 355 a 425 km.