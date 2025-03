Svetta il fenomeno MG: l’ibrido ha un altro passo. HS e ZS le punte di diamante

Alzi la mano chi se l’aspettava. Diciamo la verità, pochi se non nessuno. Eppure MG ha sorpreso tutti con una gamma e listini decisamente intelligenti diventando l’autentico fenomeno sul mercato con numeri in crescita esponenziale. E tra le punte di diamante del fenomeno MG, c’è sicuramente lei, la ZS Hybrid+, la seconda generazione (dopo la Classic) del Suv compatto da 4,43 metri, venduta nella sola motorizzazione full hybrid. Ed è proprio il sistema di propulsione il cuore di un modello che si colloca ai vertici per efficienza e potenza.

Parliamo di 197 cv complessivi capaci di consumare mediamente su un percorso misto qualcosa come 21 km abbondanti al litro. Merito di un motore benzina aspirato 1.5 da 102 cv che, abbinato ad un elettrico da 136 cv, regala motricità alla vettura e contemporaneamente ricarica la batteria da 1,83 kWh che funziona da range extender. Insomma, potenza e scatto da elettrica pura, grazie anche al cambio a tre marce e piacere di guida affiancato ad un efficienza che porta l’autonomia complessiva del veicolo con il suo serbatoio da 41 litri a circa 600 km, in funzione della tipologia di strada che si deve percorrere.

Davvero tanta roba se consideriamo che un pacchetto di questa portata, anche nella versione Luxury top di gamma, comprensiva cioè di far full LED, barre portatutto, sensori di parcheggio con telecamera a 360°, schermo touch da 12,3", sedili in similpelle con regolazione elettrica per il guidatore, riscaldamento di volante/sedili anteriori e vernice metallizzata, è venduta a 28.290 euro. Mentre il listino base parte da 27.490 euro. A completare un’offerta decisamente interessante per la casa dal 2007 facente parte del gruppo industriale cinese Saic Motor, il C Suv MG HS, recentemente rinnovato a 360°: piattaforma, design esterni, interni tecnologici, per non parlare della gamma motori, rinnovata sia nella versione benzina, che in quella ibrida plug-in. La prima MG HS a benzina è mossa da un motore 4 cilindri in linea, turbocompressa, da 1.496 cc e ciclo Miller con turbina a geometria variabile. Il propulsore da 125 kW/170 cv di potenza di picco disponibile a 5.500 giri/min, con 275 Nm di coppia, tra 3.000 e 4.000 giri/min, presenta valori migliorati del +10% rispetto alla generazione precedente.

A sua volta, l’MG HS Plug-in può contare invece sul motore 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW/143 cv, parte integrante di un sistema ibrido elettrico dotato di due motori. Un primo motore elettrico di più piccole dimensioni e potenza da 61 kW è montato a valle del motore a combustione e funge da generatore-starter. Il secondo motore elettrico da 135 kW, è montato a valle della scatola del cambio. Il sistema ibrido è alimentato da una batteria ad alto voltaggio installata sotto l’abitacolo che garantisce 100 km di autonomia in modalità EV. Così, a 4 anni dal ritorno sul mercato italiano, MG continua a firmare record come quello di febbraio in cui ha venduto 4.643 vetture (+47% vs 2024), con oltre 3% di quota mercato che vale la conferma al 12° posto nella classifica dei brand.