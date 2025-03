Fiat Grande Panda, l'auto tricolore. Il marchio più venduto del gruppo Stellantis lancia il suo modello di riferimento

Celebrando il 125° anniversario, nel 2024, Fiat ha svoltato firmando una ripartenza netta sotto il profilo del prodotto e delle strategie: gamma rinnovata, motorizzazioni full-electric e hybrid e almeno un lancio ogni anno fino al 2027. Intanto il brand si è confermato leader assoluto tra quelli globali di Stellantis, con 1,2 milioni di veicoli venduti nel mondo. Fiat ha guidato le classifiche nei suoi quattro mercati chiave (Brasile, Italia, Turchia, Algeria) in tre continenti. Inoltre in Europa resta leader nel segmento A: full-electric con la 500e ed elettrificato con la Pandina, prodotta a Pomigliano (l’anno scorso in 102mila unità), la vettura più venduta d’Italia. Ma la nuova sfida è partita con una attesissima novità: il lancio – avviato su tutti i mercati - della Grande Panda, in attesa della nuova generazione della 500 ibrida che verrà assemblata dall’autunno a Mirafiori.



Grande Panda è diventata la vetrina, tecnologica e di stile, di Fiat, primo modello globale del nuovo corso. Sarà uno dei jolly di Stellantis a disposizione degli organizzatori delle Olimpiadi di Milano-Cortina il prossimo anno, e intanto è partito il tour “La Prima” che sta portando il nuovo modello nelle principali città del Paese con 70 eventi presso le concessionarie. C’era un vuoto da colmare, nel segmento B europeo, dove con i precedenti iconici modelli Fiat è sempre stata protagonista: prima con la Uno, poi con Punto e Grande Punto. Ora Grande Panda colma questa lacuna rilanciando le ambizioni del marchio in un segmento chiave. «Parliamo di un modello rivoluzionario che venderemo in tutto il mondo» ha ribadito il capo del brand, Olivier François.

Al debutto, Grande Panda si propone in due varianti: ibrida (allestimenti Pop, Icon e La Prima) e 100% elettrica. In Italia Grande Panda ibrida viene lanciata a partire da 16.950 euro. Costruita su una piattaforma globale multi-energia, è stata progettata a Torino presso il Centro Stile Fiat e si ispira chiaramente all’inconfondibile “antenata” degli anni ‘80. La versione ibrida ha un motore turbo di 1,2 litri a 3 cilindri da 100 cv, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive” (di serie) che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. La versione elettrica ha invece una batteria da 44 kWh, per un’autonomia combinata di 320 km. Il motore elettrico sprigiona 113 cv.

Lo spazio interno per 5 persone è una caratteristica apprezzabile, e nell'abitacolo troviamo anche ampi spazi di stivaggio, compresi i 13 litri nella plancia. Eccellente la capienza del bagagliaio di 412 litri (361 per la versione elettrica). Tra le innovazioni, il cavo di ricarica retrattile con lunghezza di 4,5 metri presente sulla variante BEV, una opzione unica nel settore. In alternativa, il modello da 11 kW utilizza la presa posteriore. Tra gli elementi di stile spiccano i Led Pxl, simili a pixel che si estendono dal centro della griglia superiore ai fari, evocando l’iconico videogioco degli anni ‘80 e richiamando le finestre a forma di cubo del Lingotto. La versione elettrica prevede due allestimenti, la top di gamma. La Prima full optional e la Red che si distingue per dettagli di design, come le ruote in acciaio bianche da 16”.

La ibrida ha un prezzo di listino da 18.900 euro, la BEV da 24.900 euro, ma per il lancio scendono rispettivamente a 16.950 e 22.950 euro grazie alla rottamazione e al finanziamento di Stellantis Financial Services Italia Per il futuro c’è molto altro in cantiere. Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, ha ribadito che la Pandina sarà prodotta a Pomigliano fino al 2030, e nello stesso stabilimento nascerà la sua erede. La prossima grande novità, vista sinora soltanto come concept, verrà svelata nei prossimi mesi per debuttare nel 2026. È la “Giga-Panda”, ulteriore evoluzione dell’icona Fiat più grande e lunga (oltre 4,20 metri, con la possibilità di ospitare fino a 7 persone), un vero C-Suv a guida alta molto spazioso. Il nome sarà però diverso da quello finora noto, e tra le tante suggestioni spunta anche quello di un’altra icona del recente passato: Multipla.