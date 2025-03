Honda rinnova il green H-RV: evoluzione la parola vincente. La potenza complessiva tocca i 131 cv

Progetto vincente non si cambia, ma si replica con pochi accorgimenti. È il caso della terza generazione di Honda HR-V, il più compatto tra i Suv commercializzati, con discreto successo, dalla casa giapponese in Italia. Un restyling in punta di matita per HR-V, ma sufficiente per mantenere all’avanguardia il look che resta confinato entro i 4.335 millimetri di lunghezza. L’aggiornamento del frontale passa per gruppi ottici dal taglio più sottile estesi verso la calandra, che risulta più compatta rispetto al passato. Sul retro, invece, la novità riguarda la firma luminosa dei proiettori posteriori, uniti dalla banda centrale che attraversa il logo.

Modifiche anche all’interno dell’abitacolo, dove il tunnel centrale guadagna un vano per la ricarica ad induzione poco al di sotto del display dell’infotainment, che offre compatibilità con Android Auto ed Apple Car Play anche wireless. Confermato l’apprezzato sistema ibrido siglato e:HEV, composto da due unità elettriche a supporto del motore benzina i-Vtec da 1,5 litri a ciclo Aktinson. La potenza complessiva tocca i 131 cv, per una coppia di 253 Nm. Numeri che permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi, ma soprattutto di contenere consumi ed emissioni rispettivamente a 5,4 l/100 km e 122 g/km di CO2.