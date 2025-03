Hyundai, ad ampio spettro. La tecnologia della casa coreana non ha confini, spazia della piccola Inster all’ammiraglia Ioniq 9

La “furbizia” è qualcosa di contagioso. Però non va giudicata male. È vero, nasconde i veri obiettivi ma nell’accezione positiva non inganna, piuttosto trova altre strade per raggiungere la sua meta. Così, se Hyundai Inster, il city Suv coreano appena lanciato sul mercato, è stata definita una vettura furba, il virus non poteva che “colpire” anche la Inster Cross che in aggiunta alla vocazione cittadina della progenitrice, tra connettività, sicurezza, spazi interni e tecnologia elettrica, aggiunge un design dalla spiccata anima outdoor. Dai paraurti anteriori e posteriori ampi e con forme rettangolari, ai passaruota neri in rilievo; dalle minigonne laterali ai cerchi in lega da 17”, il richiamo alla predisposizione all’avventura è amplificato e si tratta di soluzioni ideali per la guida anche su strade sconnesse. Le barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi studiato per trasportare tutto il necessario per qualsiasi esigenza ooutdoor.

Di serie anche volante e sedili anteriori riscaldabili e i fari anteriori a LED. L’autonomia elettrica di Inster Cross arriva a 360 km con batteria da 49 kWh, motore da 115 cv e un pacchetto Adas identico a quello della versione normale che offre di serie l’ultima generazione degli ausili alla guida, regalando alla vettura dotazioni da segmento superiore, oltre che una sicurezza davvero notevole in città e fuori. Intanto, Hyundai si è messa in linea con l’aggiornamento di nuova Ioniq 5, il crossover 100% elettrico ha una nuova batteria 84 kWh rispetto alla vecchia da 77,4 kWh con un’autonomia che ora sfiora i 600 km. Confermate le potenze dei motori da 170 e 225 cv nelle versioni a trazione posteriore, sia l’integrale da 325 cv.

La vettura ha maggiore presenza su strada ed è più lunga di 20 mm rispetto al passato (4,65 metri), con lo spoiler posteriore allungato di 50 mm. Gli interni sono confortevoli e funzionali con il ritorno dei pulsanti fisici per gestire dall’Universal Island i sedili riscaldati e ventilati della prima fila, il volante riscaldato e l’assistenza al parcheggio. Il tutto senza dimenticare l’aggiornamento della Ioniq 5 N con i suoi 650 cv, primo veicolo 100% elettrico ad alte prestazioni di Hyundai. A stupire c’è anche la quinta generazione di Hyundai Santa Fe, il maxi Suv che con la sua abitabilità da 5-7 persone, è stato arricchito dalla versione ibrida plug-in, capace di percorrere 54 km in modalità elettrica. La Santa Fe Plug-in Hybrid è basata sul motore turbo benzina 1.6 litri T-GDI da 160 cv abbinato a un motore elettrico da 98 cv alimentato da una batteria da 13,8 kWh.

La potenza massima di sistema è di 253 cv, con 367 Nm di coppia massima, il tutto solo con trazione integrale 4WD e cambio automatico. La tecnologia trionfa negli interni a cominciare dal cluster digitale da 12,3” e un secondo schermo touch delle stesse dimensioni per il sistema di infotainment che integra Bluelink, Hyundai Live Services, ed Apple CarPlay e Android Auto wireless. Per quanto riguarda gli Adas, ausili alla guida, Hyundai Santa Fe è disponibile con il pacchetto Hyundai SmartSense. Con gli Adas più importanti che sono tutti di serie. Per completare il panorama, Hyundai a Los Angeles ha presentato Ioniq 9, Suv tutto elettrico che in Corea e in Usa arriverà nella prima metà del 2025, più avanti in Europa e negli altri Paesi. Nuova Hyundai Ioniq 9 può ospitare fino a sette persone, con spazi interni molto ampi e confortevoli. Tutto grazie ad un passo di 3,130 meti, il più lungo di sempre per Hyundai.

In prima e seconda fila ci sono i Relaxation Seat sono completamente reclinabili e dotati di poggiagambe. Il volume del bagagliaio posteriore varia da 620 a 1.323 litri, mentre quello anteriore da 52 a 88 litri a seconda delle versioni a 1 o due motori elettrici. I materiali degli interni sono tutti ipersostenibili. La silhouette di Ioniq 9 è stata definitia “Aerosthetic” per lo stile futuristico. I Parametric Pixel integrati nei gruppi ottici a LED e nella fascia inferiore, identificano il frontale con un’immagine raffinata. Ioniq 9 si basa sull'architettura E-GMP a 800V di Hyundai mentre la batteria agli ioni di litio NCM ha una capacità di 110,3 kWh che regala un’autonomia di 620 km. E tutto questo non può essere furbizia, piuttosto un concentrato di tecnologia applicato alla mobilità del futuro che è già presente.