Jaecoo, la marcia in più è il Super Hybrid. La 7 è uno sport utility con un livello di qualità molto elevato

L’offensiva europea e italiana del marchio cinese Omoda Jaecoo prosegue a piena velocità. Dopo il debutto nel 2024 dei primi modelli a benzina ed elettrici, nel 2025 è stato il turno dell’ibrido: il Suv di segmento C Jaecoo 7 è stato il primo a far debuttare la motorizzazione Super Hybrid, un plug-in dotato di generatore per aumentare l’autonomia fino a oltre 1.200 km complessivi, di cui 91 a zero emissioni. Questa strategia di espansione prevede l’inserimento dell’elettrificazione sulla gamma, per aumentare i volumi di vendita fino a raggiungere oltre 1,5 milioni di veicoli venduti a livello globale nel 2030. La Jaecoo 7 è un Suv di medie dimensioni, con una lunghezza di 4,50 metri, che si inserisce nel competitivo segmento C dove spicca per le linee robuste e muscolose: l’ampia calandra anteriore a barre verticali cromate e le forme squadrate lasciano immediatamente intendere l’ispirazione dal mondo del fuoristrada.

Gli interni sono la testimonianza della cura per il dettaglio che appartiene alla casa cinese: un cruscotto digitale di forma rettangolare da 10,3”, che può essere integrato anche dall’head-up display, che fornisce solo le informazioni necessarie con una grafica semplice e minimalista; uno schermo per l’infotainment da ben 14,8” disposto in verticale con funzionalità da tablet, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e aggiornabile over-the-air; una plancia rivestita di materiali pregiati. Le sedute sono comode e accoglienti: quelle anteriori sono dotate di regolazione elettrica, più riscaldamento e ventilazione a richiesta.

Importante la capacità del bagagliaio, che può contenere 500 litri. Il punto di forza di quest’auto è il sistema Super Hybrid, che vede un propulsore 1.5 quattro cilindri turbo a benzina da 143 Cv abbinato a un’unità elettrica da 204 cv destinata alla trazione. La vera innovazione è però la presenza di un terzo motore con funzione di generatore, che permette di ricaricare la batteria da 18,3 kWh molto più efficacemente di quanto avviene con la rigenerazione su un plug-in tradizionale. Il risultato è una potenza combinata di 347 cv, ma soprattutto un’autonomia complessiva che supera i 1.200 km grazie all’ampio serbatoio da 60 litri e a un consumo a batteria scarica di 6 l/100 km. L’auto può percorrere fino a 91 km in modalità completamente elettrica e, grazie al supporto per la ricarica fino a 40 kW di potenza, può tornare al 100% in circa 30 minuti.



La Jaecoo 7 Super Hybrid è la vera novità del marchio per il 2025, con un prezzo di partenza di 38.900 euro per l’allestimento Premium con una dotazione già molto completa, mentre la top di gamma Exclusive costa 40.900 euro. Per l’Italia, l’offerta attuale di Omoda Jaecoo è ancora relativamente limitata: il Super Hybrid si va ad affiancare alla già presente Jaecoo 7 a benzina, equipaggiata con un motore 1.6 quattro cilindri turbo da 147 Cv e 275 Nm di coppia, oltre a un cambio automatico a sette rapporti: disponibile in versione a 2 o 4 ruote motrici, ha consumi tra i 7,5 e gli 8 l/100 km. Le finiture interne sono le stesse che si trovano sulla versione plug-in, eccetto il tunnel centrale dove è posta la leva del cambio che troviamo invece dietro al volante sulla versione ibrida. Per la Jaecoo 7 a benzina il listino parte da 33.900 euro per la Premium a trazione anteriore, mentre la Exclusive a 4 ruote motrici costa 37.900 euro.

Infine, l’altra metà del marchio è Omoda, che attualmente è presente in Italia solo con la 5: si tratta di un crossover dall’impostazione sportiva che si caratterizza per le forme quasi da coupé, con il tetto estremamente spiovente verso il posteriore. La versione a benzina si distingue per l’imponente calandra anteriore con motivo a esagoni, è lunga 4,37 metri ed è dotata dello stesso propulsore della Jaecoo 7, con trazione anteriore, analogo cambio a 7 rapporti e consumi di 7,4 l/100 km, per un listino che parte da 27.900 euro. La versione EV, invece, si distingue per l’anteriore ridisegnato e privo di mascherina, con fari più sottili, e la lunghezza che cresce a 4,42 m. Il propulsore da 204 Cv e 340 Nm di coppia è abbinato a una batteria Lfp da 61 kWh, per un’autonomia massima di 430 km. Per l’elettrica il listino parte da 36.490 euro. La gamma si espanderà molto velocemente nel 2025, con il debutto previsto di Omoda 7 e 9, mentre la più piccola 3 dovrebbe arrivare nel 2026; Jaecoo a sua volta si espanderà con i nuovi Suv 5 e 8.