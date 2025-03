Jeep, in attesa del debutto di Compass riflettori puntati sul successo di Avenger

L’anima europea di Jeep – guidata ora da Fabio Catone che ha sostituito Eric Laforge al vertice delle operazioni continentali - veleggia tra certezze consolidate (in particolare il successo dell’Avenger) e grande attesa per importanti primizie (su tutte la nuova generazione Compass). Il Suv medio si è visto per ora soltanto in qualche teaser per stuzzicare la curiosità. Il debutto è imminente, già ad aprile la nuova Compass, basata sulla piattaforma STLA Medium, sarà svelata e la produzione inizierà entro l'anno a Melfi. La nuova Jeep offrirà un’ampia gamma di propulsori con opzioni e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e 100% elettrica, ovviamente anche con trazione integrale.

Prossimi step, sul fronte delle novità anche per l’Europa, saranno in seguito la Wagoneer S che di fatto sostituirà la Grand Cherokee e la Recon, veicoli entrambi full-electric. Intanto Jeep ha concluso un 2024 ricco di soddisfazioni consolidando l’ottava posizione nel ranking italiano, con il 4,4% di quota. Il marchio è stato trainato dalla Avenger, il Suv più venduto in Italia nel 2024. Eccellenti anche i risultati della Renegade 4xe, leader tra i B-Suv ibridi plug-in e ora arricchito dal nuovo cluster digitale TFT da 10,25” e dal nuovo sistema di infotainment da 10,1”.

Il 2025 è dunque ripartito nel segno di Avenger, che deve il proprio successo alle dimensioni compatte, a uno stile accattivante e, soprattutto, a una gamma articolata per ogni esigenza con motorizzazioni a benzina, ibrida e full-electric. Come tutte le Jeep, è ora disponibile anche nella versione a trazione integrale 4xe, che ha debuttato nell'allestimento esclusivo The North Face Edition. Si tratta di un significativo passo in avanti nella strategia di elettrificazione del brand, in coerenza con il suo Dna storico. Avenger 4xe unisce efficienza ibrida e tecnologia AWD all'avanguardia. Il suo cuore è costituito da un sistema ibrido a 48V, con un motore turbo da 1,2 litri e 136 cv abbinato a due motori elettrici da 21 kW.



Questa configurazione fornisce la trazione integrale ed è associata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità per guidare in modalità completamente elettrica alle basse velocità. Questa architettura garantisce prestazioni di alto livello, con una velocità massima di 194 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5". Il propulsore 4xe si afferma come il più potente della gamma ibrida di Avenger, erogando 36 cv e 25 Nm di coppia in più rispetto alla versione e-Hybrid FWD. Significa un'accelerazione più rapida e una velocità massima più elevata, a fronte di un lieve aumento delle emissioni di CO2. Questo equilibrio tra potenza ed eco-compatibilità è un segno distintivo dell'impegno di Jeep a favore della sostenibilità. Gli angoli d'attacco in off-road sono ulteriormente migliorati, grazie anche a una maggiore altezza da terra (+10 mm) e a una profondità di guado fino a 400 mm, caratteristiche che lo rendono più robusto e versatile della versione a trazione anteriore. L'allestimento 4xe Upland parte da 31.950 euro.