La JLR è sempre più luxury: Jaguar al top con il concept Type 00, Defender Octa è inarrestabile

Rivoluzione in corso in casa Jaguar Land Rover. Sono bastati questi primi mesi per capire che il 2025 sarà un anno a dir poco cruciale per il gruppo. Ne sa qualcosa Jaguar, impegnata in un riposizionamento d’immagine e di mercato senza precedenti. A rimescolare le carte dello storico marchio di Coventry è la concept Type 00, che mette in discussione quell’understatement tipicamente british con colori accesi, proporzioni estreme e soluzioni stilistiche eccentriche. Dopo la Miami Art Week il prototipo elettrico ha fatto capolino alla settimana della moda parigina, dividendo il pubblico anche per via del nuovo lettering del logo Jaguar. Strategie di marketing a parte, la concept Type 00 racchiude le tre caratteristiche chiave delle Jaguar di domani, che saranno solo elettriche, estremamente lussuose e dal design anticonvenzionale.

La prima vettura reale ispirata alla Type 00 sarà una berlina-fastback ad alte prestazioni, che potrebbe essere svelata entro la fine del 2025 per poi arrivare su strada nel 2027. Grazie alla nuova piattaforma dedicata JEA con architettura a 800 volt consentirà di recuperare 300 km di autonomia in appena 15 minuti di ricarica, per percorrenze massime di circa 770 km. Alla berlina, che dovrebbe avere un prezzo di partenza superiore ai 120 mila euro, seguiranno un Suv e una coupé, mentre i modelli dell’attuale gamma usciranno di scena senza essere rimpiazzati. Questo permetterà a Jaguar di riposizionarsi dal segmento premium a quello del lusso vero e proprio. Tempo di cambiamenti anche per Land Rover, che nel corso di quest’anno vedrà il debutto del suo primo modello a zero emissioni. Per un compito così delicato la Casa di Gaydon si affida alla sua ammiraglia Range Rover, già impegnata nei test su strada e, soprattutto, in offroad.

La prima Range totalmente elettrica riprenderà fedelmente l’estetica delle sue controparti endotermiche, ma sotto la carrozzeria ospiterà una variante a batteria della piattaforma MLA-Flex, con architettura a 800 volt per le massime prestazioni in ricarica. Dopo la Range Rover debutterà anche un secondo modello a zero emissioni, che dovrebbe andare a posizionarsi più in basso, probabilmente nel segmento D. È ancora presto, invece, per vedere una Defender 100% elettrica. Lo storico modello della Casa continuerà, almeno per ora, a utilizzare motori endotermici elettrificati, e anzi vedrà arrivare in gamma la versione Octa, forte di un V8 4.4 biturbo mild hybrid da 635 cavalli. La Defender più estrema di sempre sarà anche la base su cui verrà sviluppata una vettura da corsa, che nel 2026 prenderà parte alla Dakar e al Campionato del Mondo Rally-Raid.