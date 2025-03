Lexus, c’è la nuova RZ: la cloche scalza il volante e ruggisce con la F-Sport

Innovazione e audacia, per spiccare il volo nella mobilità elettrica con la rinnovata Lexus RZ. A valle del restyling, sarà finalmente disponibile con la novità tecnica ed estetica che aveva polarizzato attenzione e curiosità di appassionati e addetti ai lavori: la cloche al posto del tradizionale volante a corona circolare. Il parallelo con la soluzione scelta da Tesla è solo estetico, in quanto non esiste collegamento meccanico tra il volante a farfalla e le ruote della RZ, ma un sistema by-wire pronto a recepire ogni input del guidatore. Promette una guida più precisa ed intuitiva, limitando la rotazione tra un fine corsa e l’altro a circa 200 gradi. Pressoché invariata la carrozzeria, al netto di qualche dettaglio specifico destinato all’altra grande novità prevista dal restyling, ovvero la Lexus 550e F-Sport.

Si posiziona in cima alla gamma grazie ai 408 cv erogati dai due motori elettrici che compongono il sistema di trazione integrale Direct4, rivisto per coinvolgere maggiormente le ruote posteriori rispetto a quanto avviene sulla RZ 450, che trasmette il 75% della coppia sull’anteriore in condizioni di aderenza ottimali. Nuova anche la batteria da 77 kWh, che sostituisce la precedente da 71 kWh per garantire, a detta della casa giapponese, circa 100 km di autonomia in più. In attesa dei dati di omologazione, le versioni più efficienti di RZ dovrebbero superare i 500 km di autonomia massima dichiarata.

La gamma della rinnovata RX inoltre è stata allargata con la versione siglata 350e a motore singolo da 224 cv scaricati sull’anteriore, la 500e bimotore da 380 cv a trazione integrale, oltre alla già menzionata F-Sport. Quest’ultima porta al debutto l'Interactive Manual Drive, che simula la presenza di un cambio manuale a otto rapporti con tanto di limitatore virtuale di giri. La Lexus RZ restyling arriverà progressivamente nei mercati europei nell’autunno 2025.