Mazda sorprende con l’originale CX-60: la tecnologia fa un passo avanti

I dettagli, sempre i dettagli, anche se non solo i dettagli che poi fanno sempre la differenza. A tre anni dal lancio, la filosofia Kaizen di Mazda, quella del “miglioramento continuo” ha indotto gli ingegneri giapponesi a sfornare la CX-60 MY 2025, rivista e corretta sulla base delle indicazioni, dei feedback dei clienti. Ma dove, in che cosa? Semplice: ferme restando le dimensioni (lunga 4,75 m, larga 1,89 m, alta 1,68 m, con passo di 2,87 m) e lo spazio per i bagagli (da 570 litri a 1.726 litri), oltre l’approccio generale del Kodo design, al netto della nuova calandra più alta e con i fari anteriori a sviluppo verticale e i cerchi in lega da 18 o 20”, il salto in avanti di CX-60 sta nell’assetto di guida.

Modificata la geometria delle sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante, riprogettate quelle posteriori, multilink, per avere una risposta più dolce e seguire meglio l’andamento della strada con tanto di nuove molle abbinate ad ammortizzatori più rigidi e con un’escursione maggiore: il risultato, grazie anche al motore longitudinale e alla trazione posteriore, è un assetto molto più bilanciato nelle curve lunghe con beccheggio ridotto al minimo. Mentre lo sterzo, più servo assistito, regala una sterzata progressiva e precisa e il cambio è rapidissimo grazie all’introduzione di nuove frizioni.

Tutti elementi che abbiamo provato di persona nel test montano vicino a Madrid, sia sulla versione plug-in hybrid da 327 cv che sul Diesel Mild Hybrid, 3.3 litri e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48 Volt da 249 cv (c’è anche a 200 cv, oltre al benzina 2.5 litri) per un divertimento totale. Per quanto riguarda gli allestimenti, diventano sei con l’aggiunta degli inediti Homura Plus e Takumi Plus che offrono il pacchetto completo di tutte le dotazioni hi-tech, mentre per i colori, agli 8 già esistenti si aggiunge lo Zircon Sand Metallic (a richiesta). I prezzi? Partono da 53.850.