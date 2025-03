Mini, elettrico su tutti i modelli. E la mitica Cooper è anche cabrio

Mini torna a proporre la versione cabriolet: la storica casa inglese, oggi parte di Bmw, ha presentato la quarta generazione di Mini Cooper Cabrio, quattro posti soft-top con tetto completamente automatico. Per gli amanti del genere, è la più divertente della gamma, da vento tra i capelli in una giornata d’inverno o di pigra sfilata lungo le vie marine nascosti dietro gli occhiali da sole. Lo stile di Mini Cabrio resta quello che ha fatto la fortuna del marchio di Oxford: figura compatta, pur nei suoi 3,88 metri di lunghezza, grazie agli sbalzi ridotti, e linee morbide. Il frontale presenta i fari tondi a Led e la griglia ottagonale come in tutte le nuove Mini.

Nella motorizzazione la cabrio viaggia nel solco della tradizione con tre tipi di motori a benzina da 2 litri e 4 cilindri. Il modello base è Mini Cooper Cabrio C (163 cv, velocità massima di 220 km/h); si sale con Cooper Cabrio S (204 cv, velocità di 237 km/h) e si arriva al top delle prestazioni con la sportiva John Cooper Works (231 cv, da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e velocità massima di 245 km/h). Per tutte il cambio è automatico doppia frizione, 7 rapporti. Non manca, ovviamente, l’elettrico nelle strategie di Mini, a cominciare dalla nuova Aceman, prima vettura del costruttore ad essere proposta solo a batteria.

Inedite anche le dimensioni da crossover (lunghezza di 4,07 metri, 5 porte e 5 posti) e la fabbricazione, che avviene in Cina sulla piattaforma Spotlight Ev, frutto della collaborazione con la cinese Great Wall Motors (dal 2026, però, la produzione destinata all’Europa tornerà ad Oxford). La versione base è Aceman E con batteria da 42,5 kWh, motore elettrico da 135 kW (184 cv), velocità di 160 km/h e 310 km di autonomia (ciclo Wltp). Più potente la Mini Aceman S, con batteria di 54,2 kWh, potenza di 160 kW (218 cv), velocità di 170 km/h e autonomia di 406 km. Anche Mini Cooper e Countryman hanno versioni a batteria (con le stesse caratteristiche delle Aceman), oppure con motori a benzina elettrificati. La Countryman offre la scelta più ampia: mild hybrid, benzina, diesel, elettrica o bimotore. E, con l'ultima generazione, si è allungata fino a 4,43 metri.