Nissan, la mamma dei crossover: ha inventato il segmento nel 2007 con Qashqai, ora lancia Nismo Ariya e X-Trail mild-hybrid

Nissan ha legato la sua recente storia al mondo dei crossover. È stato proprio il marchio giapponese a creare, nel 2007 con la prima generazione della Quashqai, questo segmento che negli anni è diventato sempre più popolare assumendo un ruolo centrale per la Casa di Yokohama. Tant’è vero che, oggi, la gamma Nissan è quasi del tutto focalizzata sui crossover. Ultimo a debuttare sulle nostre strade è stata la Ariya Nismo: un D-Suv elettrico che, oltre a segnare il ritorno del marchio sportivo di Nissan in Europa dopo 3 anni di assenza, ha portato in dote tutta la tecnologia sviluppata in Formula E. Lunga 4,65 metri, larga 1,85 e alta 1,65 metri, la Ariya Nismo sembra uscita direttamente dalla pista. Il paraurti anteriore profilato e dotato di prese d’aria maggiorate, le minigonne e i cerchi da 20” rendono la Nissan filante e aggressiva. L’alettone posteriore e lo spoiler sulla coda, assieme al diffusore ispirato alle monoposto di Formula E, migliorano l’efficienza della Ariya che, oltre ad un cx di 0,3, presenta un incremento del 40% di deportanza garantendo una maggior stabilità sia in curva che alle alte velocità.



Anche la meccanica è stata affinata. La Ariya Nismo dispone di 2 motori, ciascuno montato sul proprio asse, con una potenza complessiva di 320 kW (435 Cv) e una coppia di 600 Nm distribuita su tutte le ruote, consentendo di bruciare lo 0-100 km/h in 5 secondi oltre a una velocità massima di 200 km/h. Inoltre il sistema e-4ORCE, derivato dalla Formula E, bilancia la trazione sui due assi al fine di migliorare la stabilità complessiva della vettura. Non mancano molle e barre stabilizzatrici specifiche oltre a uno sterzo appositamente tarato. Veloce e divertente da guidare, sfruttando il pacco batteria da 87 kWh la Ariya Nismo offre un’autonomia di 417 km e può essere ricaricata fino a 130 kW in corrente continua. Tecnologia e qualità costruttiva che si riflettono anche nell’abitacolo dove non mancano dettagli sportivi, come volante e sedili, oltre a un touch screen da 12,3” per l’infotainment, basato su Android e dotato di connettività wireless. Disponibile unicamente nell’esclusiva tonalità Stealth Grey, la Nissan Ariya Nismo è acquistabile da 65.850 Euro. Dopo il successo riscontrato con la motorizzazione e-Power, Nissan ha deciso di lanciare sul mercato la X-Trail Mild Hybrid che, con un prezzo d’attacco di 38.300 Euro, garantisce consumi altrettanto contenuti ma ad un costo più accessibile.



Lunga 4,68 metri, alta 1,73 e larga 1,84 metri, la X-Trail Mild Hybrid conferma i suoi richiami al mondo del fuoristrada, come le protezioni per il sottoscocca. La calandra V-Motion rende subito riconoscibile il Suv Nissan che conferma i gruppi ottici sdoppiati. Linee taglienti che, partendo dal cofano, percorrono anche la fiancata del crossover, a sottolineare i cerchi in lega da 18” di serie, fino a chiudere sull’ampio portellone del bagagliaio, che offre una capienza da 575 fino a 1.397 litri con i sedili posteriori reclinati.



Generoso e confortevole l’abitacolo adatto, a seconda delle versioni, per 5 o 7 posti. Al centro della plancia troviamo il display touch screen da 12,3” dotato anche di assistente virtuale Alexa e di connessione wireless per gli smartphone. Ma la vera novità si trova sotto il cofano. Il 3 cilindri 1.5 benzina, che nella versione e-Power funge da generatore, nella X-Trail Mild Hybrid ricopre il ruolo di protagonista. In grado di erogare una potenza di 163 cv e 300 Nm di coppia, il propulsore dispone di un rapporto di compressione variabile che, a seconda della guida, è in grado di ottimizzare prestazioni o efficienza. A supporto troviamo il cambio CVT e il motore elettrico che entra in funzione quando serve più spinta garantendo consumi di circa 7 litri per 100 chilometri. Vero caposaldo dei crossover Nissan, anche la Qashqai è stata recentemente rinnovata nel look e nella dotazione tecnologica conservando, però, le doti che da sempre l’hanno resa tra i Suv più apprezzati in circolazione. Con un prezzo d’attacco di 31.570 Euro, sia nella versione Mild Hybrid che con il sistema e-Power la Qashqai continua a essere il crossover per eccellenza della casa nipponica.