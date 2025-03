Opel accelera, adesso l’attacco è a tre punte: Mokka, Grandland e Frontera

Un Suv e un’alimentazione per tutti. Fedele alla strategia multienergy di Stellantis, Opel – il solo marchio tedesco del gruppo – schiera un... “attacco a tre punte” per vincere la partita del mercato dell’auto. La nuova Mokka (4,15 metri di lunghezza) si aggiunge alle Grandland e alla Frontera non solo con le sue linee ammiccanti, ma anche con la triplice motorizzazione: benzina, ibrida a 48 Volt e elettrica. Si tratta della medesima formula proposta sulla rinata Frontera, malgrado le dimensioni così compatte offerta anche con l’opzione a 7 posti. La gamma della casa del Fulmine è stata ampliata recentemente anche con la declinazione plug-in della Grandland da quasi 4 metri e mezzo capace di percorrere addirittura 1.115 chilometri.



L’aggiornata Mokka, un Suv di segmento B, quello molto apprezzato dei clienti italiani, ha prezzi che, in base alle alimentazioni, partono da 26.200 (turbo benzina da 136 Cv), 29.700 (mild hybrid con lo stesso milledue sovralimentato abbinato ad un’unità elettrica da 28 Cv) e da e 36.700 euro (motore a zero emissioni da 156 e autonomia potenziale di oltre 400 chilometri con la batteria da 54kWh e poco più di 1.600 chilogrammi di peso).

Il colore nero caratterizza il modello, che oltre che per la linea che va dal cofano alla parte posteriore sopra i finestrini, è stato impiegato anche per i rivestimenti nella parte anteriore e per i passaruota. Nera è anche la modanatura lucida che attraversa le superfici inferiori delle portiere verso la parte posteriore. La declinazione elettrica è a listino anche con le speciali ruote aerodinamiche.

Per gli interni sono state impiegate due piattaforme Snapdragon, la Cockpit e la Auto Connectivity di nuova generazione di Qualcomm Technologies. Il nuovo Mokka è disponibile negli allestimenti Edition e GS: per una personalizzazione più spinta sono disponibili due specific pacchetti. La variante plug-in completa l’offerta del più spazioso dei Suv di Opel e traghetta la Grandland verso nuovi orizzonti: «L’autonomia nell’omologazione Wltp è chiara – ha sintetizzato l’ingegnere capo Dirk Kaminski – Guidando come prescritto dal ciclo di prova ufficiale, il nostro Grandland Plug-in Hybrid offre una percorrenza combinata fino a 897 chilometri, di cui fino a 87 chilometri in modalità puramente elettrica», grazie alla batteria da 17,9 kWh.

Di più: «Il nostro nuovo Suv top di gamma supererà sicuramente la soglia dei mille chilometri con il serbatoio pieno e una carica completa», ha aggiunto. E, infatti, in una prova in situazioni anche peggiori rispetto a quelle previste dal metodo di omologazione, il modello in versione GS è arrivato a percorrere 1.115 chilometri, dei quali addirittura 380 a zero emissioni grazie alla rigenerazione dell’energia. La Grandland Phev è alimentata da un sistema da 195 Cv di potenza e 350 Nm di coppia che vale 220 km/h di velocità massima. Il prezzo parte da 42.500 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Il grande Suv è anche ibrido a 48 Volt e elettrico (fino a 700 km di autonomia con la batteria da 97 kWh).