Porsche, al debutto due versioni molto attese: la 911 Carrera S e la Taycan 4

Per la prima volta da chissà quanto tempo Porsche ha segnato un’inversione di tendenza che durava da 16 anni consecutivi (Covid a parte): nel 2024 ha venduto in tutto il mondo meno auto dell’anno precedente. Appena il 3% in meno su oltre 300mila vetture. E tutto per colpa del crollo del mercato cinese perché nel resto del mondo le cose sono andate bene, anzi benissimo, tanto che in Italia ha fatto il record ed ha superato le ottomila auto vendute. Nonostante la flessione, però, Porsche è riuscita a salvare il fatturato perché sono andati invece a ruba i modelli personalizzati più costosi. Ma l’incertezza per il futuro resta, visto il delicato momento economico.

Perciò la riscossa mondiale di Porsche, almeno in questo inizio 2025, sarà affidata a due sigle: il numero “4” e la lettera “S”. Non è un’equazione misteriosa, ma sono codici alfanumerici che hanno un significato preciso che gli appassionati del marchio conoscono bene. Nel caso della sigla “4”, il numero fa riferimento alla trazione a quattro ruote motrici; la lettera “S” invece identifica un modello più sportivo di quello d’accesso alla gamma. Che significa tutto questo? Che Porsche ha appena lanciato due versioni particolari di Taycan e 911 – che sono rispettivamente la berlina elettrica e la sportiva per antonomasia del marchio – identificate proprio da quelle sigle 4 ed S, che dovrebbero dare un impulso sensibile alla vendite. Perché rappresentano due dei modelli più vantaggiosi per i porschisti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La Taycan 4 è il nuovo modello elettrico più accessibile fra le Taycan a quattro ruote motrici. Ha due motori, uno per asse ruota, e perciò una motricità assai migliore ed una stabilità superiore. Il powertrain arriva a sviluppare 320 kW pari a 408 cavalli e questa Taycan 4 gode di tutti i miglioramenti immessi nella seconda generazione della berlina elettrica introdotti nel 2024: maggiore potenza, autonomia più estesa, efficienza superiore e sistema di ricarica più rapido (320 kW in DC). In più la Taycan 4 è disponibile con due batterie: Performance che garantisce 559 km di autonomia (ciclo Wltp) oppure l’opzionale Performance Plus che allunga la percorrenza a 643 km, lasciando immutate le prestazioni (4,6 secondi sullo 0-100 kmh). Così diventano ben 16 le versioni di Taycan in gamma, dalla base fino alla Turbo S e ai modelli Cross e Sport Turismo.

L’altra novità invece è la 911 Carrera S, la più equilibrata e ricercata fra le 911. Adesso monta il rinnovato boxer 6 cilindri 3 litri da 480 cavalli della precedente GTS e la stessa tecnologia in fatto di assetto (ruote sterzanti posteriori e pneumatici 20/21” sfalsati), elettronica (Torque Vectroring Plus) e freni (da 408 mm) prima riservata alle versioni superiori. Con il rinnovato powertrain, che oltre a guadagnare 30 cv ha anche una coppia motrice di 530 Nm, la 911 Carrera S è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3”3 e sfiora i 308 km/h: e diventa ora la giusta via di mezzo per i porschisti tra la Carrera base e la GTS turbo ibrida.