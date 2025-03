Seducente DS N°8 elettrica, ecco il glamour che nasce in Italia. Oltre 680 km nella variante da 350 cv

La nuova DS N°8 è un modello di rilevanza storica per il marchio francese del gruppo Stellantis. Innanzitutto perché rende omaggio ai 70 anni dal lancio della prima DS, poi perché è la prima della gamma ad adottare il nuovo Naming della Casa, e soprattutto è una vettura che sottolinea il forte legame con l'Italia in quanto viene costruita presso lo storico stabilimento di Melfi. A questo, bisogna aggiungerci poi che è il primo modello di grandi dimensioni del Marchio, e più in generale del gruppo Stellantis in Europa, a nascere nella sola versione 100% elettrica. Presentata in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles, la DS N°8 è lunga 4,82 metri, ha un design che coniuga eleganza e modernità e un abitacolo dove il lusso incontra la tecnologia più moderna e sostenibile.

La vettura garantisce un'autonomia di oltre 570 km nella configurazione da 230 CV, arrivando a toccare un'autonomia di circa 750 km nella versione da 245 CV (nel ciclo combinato WLTP) e di oltre 680 km nella variante da 350 CV (con doppio motore elettrico per la trazione integrale). Dal punto di vista estetico si ispira alla concept car DS Aero Sport Lounge e rappresenta un nuovo salto evolutivo nella tradizione costruttiva francese, all'insegna della massima efficienza aerodinamica (Cx di 0,24 e un un SCx di 0,63). È già ordinabile con prezzi compresi tra i 58.900 euro e gli oltre 74.000 euro della top di gamma.