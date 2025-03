Lo show Skoda, arriva Elroq, Suv intrigante di classe media. E in rampa di lancio c'è la rinnovata Enyaq

La Skoda Elroq è stata protagonista il 22 e 23 marzo del primo “porte aperte” riservato all’unico Suv elettrico a sbalzo corto del gruppo Volkswagen sviluppato sull’architettura Meb. È un progetto esclusivo del costruttore della Repubblica Ceca, che negli ultimi anni ha compiuto le scelte giuste, come conferma il clamoroso 8% di redditività dell'esercizio 2024: solo due marchi premium del colosso tedesco hanno fatto meglio. Lungo 4,49 metri, il Suv è proposto a 34.500 euro, praticamente lo stesso prezzo del paragonabile modello ad alimentazione termica, la Karoq.

L’equipaggiamento include dotazioni che rendono la macchina già molto completa, a cominciare dal navigatore connesso con schermo da 13” per proseguire con la vernice metallizzata, i cerchi in lega e il volante riscaldato, solo per citarne alcune. Disponibile come 50, 60 e 85 ossia con batterie da 52, 59 e 77 kWh di capacità netta e potenze di 125, 150 e 210 cv vanta autonomie fino a 375, 429 e 580 chilometri e, nonostante l’impostazione della carrozzeria, dispone di un bagagliaio con 470 litri di capienza. Il lancio è accompagnato da una promozione che, in base alle opzioni, prevede anche un voucher del valore di 1.150 euro per il rifornimento in tutta Europa attraverso la rete Elli.

In maggio tocca poi alla rinnovata Enyaq, ristilizzata con un frontale basato proprio su quello della Elroq. Rivisti anche accumulatori e infotainment. Nel 2026 sarà la volta della Epiq, il modello fabbricato in Spagna sviluppato sulla versione Small della piattaforma elettrica Meb a trazione anteriore, che precederà l’arrivo del modello di serie della Vision 7S, il Suv a sette posti anticipato come prototipo qualche anno fa.