Silenzioso ma graffiante: il Leone Peugeot sfoggia la nuova 5008 a batterie

Può anche perdere la “voce” per rispettare le regole di una mobilità sostenibile e silenziosa, ma il Leone Peugeot non perde la “graffiante” capacità di lasciare il segno. Ne offre una dimostrazione la vettura di vertice della sua offerta ruote alte, la 5008 che – grazie alla E che precede il numero identificativo – rivela la propulsione 100% elettrica che la presenta sul mercato come un autentico punto di riferimento per la categoria. Realizzato sulla piattaforma Stla Medium del gruppo Stellantis, all’esordio nella variante allungata per fornire la base a una vettura che sfiora i 4,8 metri di lunghezza, la nuova E-5008 completa una gamma interamente elettrificata, affiancando le “sorelle” mild-hybrid da 136 cv e ibrida plug-in da 194 cv, i cui prezzi partono rispettivamente da 41.700 e da 47.950 euro.

Più costosa, ma neppure troppo, la nuova arrivata propone due motori elettrici – quello da 210 cv con batteria da 73 kWh e quello da 230 cv con batteria da 98 kWh della variante Long Range che promette fino a 660 km di autonomia. L’i-Cockpit, vanto della produzione Peugeot, mantiene il volante di piccole dimensioni, ma dal punto di vista visivo ha subito una significativa “mutazione”: l’head-up display e lo schermo centrale dei sistema di infotainment sono ora integrati in un unico grande pannello ad alta definizione da 21 pollici che sembra fluttuare sopra il cruscotto, leggermente orientato verso il guidatore, ma facilmente accessibile anche a chi gli sta di fianco.