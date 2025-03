La Smart diventa gigante: #5, il Suv che guarda dall’alto esce dall’affollato traffico cittadino per esplorare nuove strade

La piccola Fortwo è ormai un lontano ricordo. In soli tre anni, Smart ha rinnovato l’intera sua gamma e, dopo la #1 e la #3, è giunto il momento di svelare la #5. Il marchio, che ora è parte della joint-venture tra Mercedes-Benz e il Gruppo Geely, con il Suv di segmento D esce dall’affollato traffico cittadino per esplorare nuove strade. La #5 incarna appieno lo spirito avventuroso di Smart diventando, per distacco, la vettura più grande realizzata dal brand. Lunga 4,69 metri, alta 1,70 e larga 1,92 metri, la #5 presenta un design completamente differente rispetto le sorelle più piccole.

Morbide e tondeggianti la #1 e la #3, il Suv medio di Smart è invece più spigoloso lasciando trasparire la sua indole da fuoristrada. Sbalzi ridotti e uno sviluppo verticale delle superfici, oltre alla firma luminosa a Led allungata, rendono la #5 muscolosa e imponente. Pronta per l’avventura, la versione Summit Edition dispone di un gancio traino retrattile elettronicamente e di un portapacchi sul tetto, su cui si può istallare anche una tenda, raggiungibile tramite una scaletta laterale.



Non manca lo spazio a bordo sia per chi siede davanti che per chi si accomoda sul posteriore. Tutti riscaldati i sedili sono anche reclinabili, tanto da poter trasformare l’abitacolo in un vero e proprio letto king size. Curati e realizzati con materiali di pregio, come legno di quercia e pelle, gli interni sono altamente tecnologici. Chi guida può fare affidamento sia sul cruscotto digitale da 10,25” che sull’head-up display da 25,6”. Inoltre sulla plancia sono presenti ben due touch screen, da 13” ciascuno: uno per il sistema di infotainment che può essere utilizzato anche attraverso i comandi vocali e l’assistente digitale Leo, e l’altro riservato al passeggero anteriore. Non manca un impianto audio firmato Sennheiser da 20 altoparlanti, un’illuminazione ambientale con 256 colori e il tetto panoramico Halo. Degna di nota la capacità del bagagliaio che oscilla da 630 a 1.530 litri, inoltre sotto il cofano anteriore c’è un ulteriore vano da 72 litri.



Tre le motorizzazioni. Alla base troviamo la #5 Pro spinta da un motore sull’asse posteriore da 250 kW (340 cv), supportato da una batteria da 76 kWh in grado di assicurare 465 km di autonomia. Salendo di livello c’è un accumulatore da 94 kWh che, abbinato a una piattaforma da 800 Volt, assicura ricariche fino a 400 kW consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti. Tale batteria si affianca al motore da 267 kW (363 cv) che agisce sulle ruote posteriori, disponibile per la Pro+ e Premium, garantendo una percorrenza di 590 km con una carica. Al vertice, per le versioni Pulse e Summit Edition, troviamo la #5 con 2 motori e trazione integrale per una potenza complessiva di 432 kW (587 cv) e una coppia di 643 Nm. In questo caso la Smart dispone anche di cinque modalità di guida specifiche per le diverse superfici: Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock. Inoltre è capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, una velocità massima di 200 km/h e un’autonomia di 540 km. In arrivo il prossimo giugno, la Smart #5 sarà offerta da 47.934 Euro, mentre per la versione Summit Edition occorreranno 59.174 Euro. Come prevedibile, non mancherà una variante più pepata della #5 da circa 650 cv.