Subaru: l’originalità è sempre al top, Forester fa un balzo avanti per stile e tecnologia

PER MARCA

Subaru Forester rappresenta un salto nel futuro che esalta potenza, tecnologia e grandi capacità in off-road, mantenendo il DNA inconfondibile del Marchio giapponese. Il suo cuore è un tecnologico e-Boxer, un propulsore ibrido che combina il classico motore a benzina, un Boxer da 2 litri con un’unità elettrica da 12,3 kW. Questa configurazione consente una gestione intelligente della potenza, ottimizzando consumi ed emissioni senza rinunciare a prestazioni brillanti su qualsiasi terreno e condizione di marcia. La trasmissione automatica Lineartronic a variazione continua assicura un grande piacere di guida e una marcia fluida e progressiva, un cambio in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni della strada e alle esigenze del conducente.

Il sistema SI-Drive permette di scegliere tra differenti modalità di guida, garantendo il perfetto mix tra efficienza e reattività. La trazione integrale Symmetrical AWD, da sempre uno dei punti di forza Subaru, è stata ulteriormente affinata per offrire massima aderenza e stabilità, sia sull’asfalto che nei percorsi più accidentati. Grazie al sistema X-Mode, il Suv può adattarsi istantaneamente a terreni difficili come fango, neve o sterrato, gestendo in modo automatico la distribuzione della coppia e la risposta dell’acceleratore.

L’altezza da terra di 220 mm, unita ad angoli di attacco e di uscita da regina dell’off-road, rende la nuova Forester perfetta per le escursioni in fuoristrada, senza sacrificare la maneggevolezza su strada. L’evoluzione della nuova Forester non si limita alla meccanica, ma si estende anche alla sicurezza.