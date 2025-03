Suzuki, la dolce Vitara. Il celebre modello arriva anche elettrico con un progetto totalmente innovativo

Suzuki guarda al 2025 come ad un anno di svolta dopo un 2024 positivo nel corso del quale ha venduto 3,25 milioni di automobili crescendo del 5,7% e segnando il quarto anno da record consecutivo, accompagnato da un +12% in Europa e un +8,3% in Italia. Un anno dunque positivo rattristato solo dalla dipartita di Osamu Suzuki, timoniere dell’azienda di Hamamatsu – che nel 2024 ha dichiarato un fatturato di oltre 30 miliardi di euro – dal 1978 al 2021. Un vero imperatore delle piccole auto, specialità indiscussa dell’azienda di famiglia insieme a moto, scooter e motori marini.

Le normative sulla CO2 rischiano però di azzoppare la gamma del costruttore giapponese con la perdita della Ignis, parzialmente compensata dall’ingresso a regime della Swift di settima generazione che, ancora una volta, fa dello stile personale, della compattezza (3,86 metri) e dell’efficienza le sue armi migliori. Merito in particolare del nuovo 3 cilindri 1.2 da 83 cv con sistema mild-hybrid 12 Volt che, grazie ad un peso di poco più di 900 kg, permette di avere prestazioni brillanti insieme a consumi ed emissioni di CO2 estremamente contenuti. In più ci sono le tecnologie più aggiornate per l’infotelematica di bordo e la sicurezza.

Inoltre la Swift, che ora è disponibile anche nell’allestimento Waku caratterizzato da un favorevole rapporto tra prezzo e dotazione, può essere ancora più cittadina con il cambio automatico CVT e ancora più Suzuki con la trazione integrale a controllo elettronico, un’esclusiva per le vetture di queste dimensioni, ma irrinunciabile per un modello con la S sulla calandra e che ai suoi modelli 4x4 deve gran parte della sua immagine. Lo dimostra anche la Jimny che lascia anch’essa il listino a causa delle normative con una serie speciale da 150 esemplari numerati da 33.900 euro l’uno denominata Mata. In Giapponese vuol dire “di nuovo” o “oltre” ed è una sorta di promessa che fa sperare al pronto ritorno di un modello dalle caratteristiche analoghe, ma dotato di motore elettrico.

E anche in questo, il 2025 rappresenta un anno di svolta per Suzuki con l’arrivo del suo primo modello globale ad emissioni zero. Si chiama e-Vitara e, se nel nome cerca la spalla di un altro modello storico di Suzuki, è un’auto completamente nuova che affianca e non sostituisce la Vitara in listino, provvista già di ben due tipi di propulsione elettrificata: mild-hybrid a 48 Volt e “full” a 140 Volt. Lunga 4,27 metri, è basata sulla nuova piattaforma Heartect-e nativa per auto elettriche e sarà costruita – insieme alla cugina Toyota Urban Cruiser – presso lo stabilimento di Gujarat, in India, mercato dove la Suzuki la fa da padrona insieme alla consociata Maruti coprendo oltre il 50% delle vendite. Lo stile è più squadrato e meno prudente degli standard Suzuki, così come l’abitacolo: decisamente più ricco e tecnologico, dotato di illuminazione ambiente a 12 tinte e con la presenza del tetto panoramico.

La e-Vitara avrà due batterie ricaricabili fino a 150 kW del tipo cell-to-pack (senza moduli) e con celle blade LFP (Litio-Ferro-Fosfato), meno performanti delle NMC (Nickel-Manganese-Cobalto), ma più sicure, durature ed economiche, aspetti ai quali Suzuki è sempre molto attenta. La batteria da 49 KWh sarà associata solo alla versione a trazione anteriore da 106 kW mentre quella da 61 kWh si potrà avere sia con motore da 128 kW (autonomia di circa 400 km) sia da 135 kW con i due motori e la trazione integrale dotata delle modalità Trail, per affrontare al meglio delle possibilità, anche i tratti più difficili. In attesa del listino, la produzione della e-Vitara comincia tra un mese e l’arrivo in concessionaria è previsto per l’estate.