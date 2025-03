Tesla, Regina globale. Model Y, il veicolo più venduto al mondo si rinnova profondità. Design più piacevole, grande tecnologia, prezzo attraente

Quando si parla di auto elettriche si pensa, quasi immediatamente, al marchio Tesla. La Casa automobilistica statunitense, spinta dal suo Ceo Elon Musk, in poco tempo ha sbaragliato la concorrenza imponendosi in un mercato altamente competitivo come quello delle vetture alla spina. Sono lontani i tempi, quasi pionieristici, della Roadster: una vettura sportiva completamente elettrica basata sulla Lotus Elise. Nel giro di pochi anni, Tesla ha avuto una crescita esponenziale diventando tra i marchi automobilistici più conosciuti a livello globale. Traino di tale successo è sicuramente la Model Y che, complice il prezzo competitivo e l’elevata tecnologia, dal suo lancio avvenuto nel 2019 è diventata la vettura elettrica più venduta al mondo.

Ma in un settore come quello dell’auto, e per giunta elettrico, la tecnologia evolve sempre più rapidamente. Ecco quindi arrivare il restyling che introduce sulla Model Y uno stile ispirato al Cybertruck. Lungo, 4,79 metri, alto 1,62 e largo 1,92 metri, il crossover Tesla presenta una particolare attenzione sul fronte aerodinamico, tanto da avere un cx di soli 0,22. Sul lato estetico, il frontale della Model Y presenta dei fari LED a tutta lunghezza in modo da marcare, anche visivamente, la sua presenza su strada. Quasi invariata la fiancata ad eccezione dei cerchi da 19” dotati di un design specifico. Mente in coda spiccano i gruppi ottici, uniti da una barra luminosa che include il logo Tesla, oltre lo spoiler e l’estrattore ridisegnati.

Minimalista, l’abitacolo presenta lo schermo touch screen al centro della plancia da 15,4” che, oltre all’infotainment, raccoglie tutte le informazioni del veicolo. Si è lavorato anche per incrementare il comfort a bordo adottando vetri più spessi, per migliorare l’insonorizzazione, oltre a sedili anteriori ventilati e riscaldati. Ampio spazio anche per chi siede dietro dove non manca un display da 8”. Incrementata la capacità di carico del bagagliaio che arriva fino a un massimo di 2.130 litri. Il lavoro di restyling ha interessato anche ciò che si trova sotto la carrozzeria della Model Y con assetto, sospensioni e sterzo ritarati per migliorare l’esperienza di guida. Basata su un’architettura elettrica a 400 Volt, la Tesla Model Y prevede diverse configurazioni di powertrain. La versione a singolo motore, da 220 kW (290 cv) che agisce sull’asse posteriore, sfruttando una batteria da 62,5 kWh assicura un’autonomia di 500 km e una potenza massima di ricarica di 175 kW.

La Long Range, oltre ad adottare un motore da 225 kW (306 cv), è dotata di una batteria da 75 kWh garantendo fino a 622 km con un pieno di elettroni, oltre a tempi di ricarica più rapidi accettando una potenza massima di 250 kW in corrente continua. Infine c’è la Model Y Long Range a trazione integrale dotata di due motori elettrici, uno per asse da 158 e 220 kW (214 e 299 cv), che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e una velocità massima di 201 km/h. Invariata la capacità della batteria che si traduce in un’autonomia di 586 km. Già acquistabile, la Tesla Model Y parte da 44.900 Euro per la versione base fino ad arrivare a 60.990 Euro per la Launch Series dotata di elementi e finiture specifiche oltre ai cerchi da 20”.

Non solo presente, la Tesla guarda al futuro con il suo Cybercab. Svelato lo scorso ottobre, il taxi elettrico a guida autonoma è attualmente in fase di sviluppo e sperimentazione. Le sue forme, però, sono quasi definitive con un frontale che richiama le altre vetture del marchio americano e una carrozzeria con un disegno aerodinamico, come la coda lunga e affusolata. Infatti l’obiettivo è quello di rendere il Cybercab un veicolo altamente efficiente, dotato di una batteria di capacità inferiore ai 50 kWh, con ricarica wireless, e in grado di percorrere più di 480 km con una sola ricarica. L’abitacolo, dotato di due comode poltrone, non presenta né volante né tantomeno pedaliera. Gli occupanti, una volta saliti, dovranno solamente digitare la destinazione sul display centrale da 21” e godersi il viaggio. Oggi un prototipo, a detta di Musk il Cybercab potrà diventare realtà entro il 2027 con prezzi inferiori a 30.000 Dollari.