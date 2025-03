La Volkswagen rilancia: con l’elettrico vuole tornare ad essere anche l’auto del popolo

Il rilancio del marchio Volkswagen passa attraverso l’offensiva della nuova generazione di auto compatte. E attraverso l'operazione “simpatia” che il Ceo Thomas Schäfer ha voluto promuovere con una diversa impostazione della gamma Id. e del suo design. In autunno, all’Iaa di Monaco di Baviera verrà esibita la declinazione Suv della Polo elettrica, la ID. 2x, che anticipa il debutto della ID. 2all (4,05 metri di lunghezza) immaginato per il 2026. Con un prezzo di ingresso di 25.000 euro, il modello è destinato a riavvicinare il marchio del popolo ai clienti orfani di auto a zero emissioni dal prezzo accessibile.

Non solo nel prezzo, ma anche nell’architettura software frutto della cooperazione con la statunitense Rivian, la vera rivoluzione sarà l’esordio della ID. Every1 con la quale una utilitaria elettrica di Volkswagen costerà attorno ai 20.000 euro. Ci sarà ancora da pazientare, perché non arriverà prima del 2027, ma sarà comunque la prima macchina dell’intero gruppo a disporre delle evolute funzioni e possibilità di costante personalizzazione legate all’intesa transoceanica. Ancora una volta la storia del marchio si incrocia con quella di una matita italiana: la macchina più venduta, la Golf, era stata disegnata da Giorgetto Giugiaro all’inizio e da Walter de Silva dopo, mentre gli esterni della ID. Every1 sono stati firmati da Lorenzo Oujeili, che arriva da Lugo di Romagna.

Il prototipo della nuova “grand up!” appena presentata a Düssledorf in uno dei padiglioni del centro fieristico misura 3,88 metri di lunghezza (1,86 di larghezza e 1,49 di altezza), ha un bagagliaio da 305 litri, un passo più corto di 10 centimetri rispetto alla ID. 2all e potrà percorrere “almeno 250 chilometri” con la sua batteria Lfp la cui capacità non è stata ancora anticipata. Il motore ha una potenza di 95 cv e la velocità massima è di 130 orari. Entro il 2027 Volkswagen ha promesso nove nuovi modelli, sette dei quali saranno elettrici (l’intero gruppo ne ha lanciati 30 nel 2024 e ne vuole far debuttare altrettanti nel 2025). Tra le auto ad alimentazione tradizionale, già nel 2025 arriverà la nuova T-Roc, mentre le auto a zero emissioni saranno la ID. 2all e le sue declinazioni Suv e Gti, le aggiornate ID. 3 e ID. 4, la stessa ID. Every1 e un’altra macchina a proposito della quale il costruttore si è limitato a dire di “lasciarsi sorprendere”.

Le quattro compattissime (fra 3,88 e 4,1 metri) sono state sviluppate sull’architettura Meb e fanno parte della Electric Urban Car Family a trazione anteriore. «La ID. Every1 rappresenta il tassello finale del nostro percorso verso la più ampia selezione di modelli nel segmento dei grandi volumi – chiarisce il Ceo Thomas Schäfer – Riusciamo così a offrire a ogni cliente l’auto giusta con il motore giusto, incluso un modello entry-level completamente elettrico a prezzi accessibili».