Volvo, il novanta da tanta sicurezza. La berlina ES90 si affianca ai Suv EX90 e XC90: la tecnologia stupisce

Chi l’ha detto che la paura fa 90? Per Volvo questo è il numero anzi della speranza e dell’ambizione che gli anni a venire siano ancora migliori di quelli passati, dopo un 2024 che ha segnato un nuovo record di vendite (oltre 763mila unità, +8%), un notevole rafforzamento in Europa (370mila, +25%) così come in Italia (19.243 immatricolazioni, +13,7%). Ma i numeri più interessanti riguardano l’elettrificazione: il 46% è alla spina, con una sostanziale parità tra ibride plug-in ed elettriche e una Volvo Italia che può attaccarsi sul petto un invidiabile 22% di targhe ad emissioni zero, oltre 5 volte la media del nostro mercato. Merito soprattutto della piccola EX30 che nel corso dell’anno inizierà ad essere prodotta anche presso lo stabilimento di Ghent, in Belgio e completerà la gamma con la versione Cross Country, caratterizzata, come consuetudine, da un look offroad contando sul powertrain più potente: batteria da 69 kWh per 427 km di autonomia e due motori per 315 kW e uno 0-100 km/h bruciato in 3,7 secondi.



Sarà pronto entro l’anno il nuovo impianto di Valaliky, in Slovacchia, dove la Volvo ha investito 1,2 miliardi di euro per avere una capacità a regime di 250mila unità. Nel frattempo, viene completata la campagna di rafforzamento del vertice della gamma che, come è noto, è identificato con le solite due lettere e il numero 90. Il 2024 è stato l’anno delle nuove XC90 e EX90, il 2025 sarà invece la volta della berlina elettrica ES90 che onora la tradizione del produttore di Göteborg e, allo stesso tempo, porta avanti il percorso di innovazione che non riguarda solo i sistemi di propulsione, ma anche i metodi costruttivi e le piattaforme definite da software. La ES90 è infatti una berlina lunga 5 metri con carrozzeria fastback, un’ottima aerodinamica (cx di 0,25), un abitacolo ampio ed elegante come pochi e il portellone che migliora l’accessibilità al bagagliaio. È basata sul pianale SPA2 dotato di un’architettura elettronica raccolta in tre sole centraline di calcolo ad alta potenza aggiornabili over-the-air.

La parte della user experience (interfaccia uomo-macchina, intrattenimento e comfort) gira su software Android e un potente processore Qualcomm mentre quella per la sicurezza conta su un doppio processore Nvidia Orin da oltre 500 TOPS, un sensore Lidar e un abitacolo sorvegliato da sensori a infrarossi e radar capaci di rilevare stati di stanchezza così come il respiro di un bambino. Tutte tecnologie prese pari pari dalla EX90 elettriche alle quali la ES90 aggiunge una primizia per Volvo: l’architettura elettrica a 800 Volt che permette di aumentare l’efficienza e la potenza di ricarica fino a 350 kW. Due i tagli di batteria: da 92 kWh con motore posteriore da 245 kW per 650 km di autonomia e uno da 106 kWh per 700 km di autonomia riservato alle due versioni bimotore, una da 380 kW e l’altra da ben 500 kW che permette alla ES90 di scattare da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Per chi invece preferisce le ruote alte e vuole anche i 7 posti, la EX90 offre un comfort principesco con un vano bagagli che va fino a 1.915 litri.

In questo caso c’è una versione a trazione posteriore da 205 kW con batteria da 104 kWh o da 114 kWh per le due bimotore da 250 kW o 380 kW, tutte con autonomia intorno ai 600 km. Per chi invece vuole ancora la sicurezza di fermarsi alla pompa c’è l’ultima generazione della XC90 che si offre nella versione B5 mild-hybrid da 250 cv (B6 da 300 cv solo in versione blindata) e T8 plug-in hybrid che eroga ben 455 cv grazie al concorso dello stesso 4 cilindri 2 litri potenziato però a 310 cv e accoppiato all’elettrico da 107 kW. La batteria ricaricabile da 19 kWh permette di marciare a emissioni zero per 70 km. E poi? Nel 2026 è in arrivo la EX60 basata sulla nuova piattaforma SPA3 con scocca costruita attraverso la tecnica del gigasting e che incorpora direttamente le batterie cell-to-body, per avere il massimo della compattezza, della leggerezza e della capacità.