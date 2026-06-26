Fiat, il leader di professione. Lo storico marchio nazionale rafforza la sua leadership sul nostro mercato. Numerose le novità

Un mix di pragmatismo commerciale e finestra sul futuro tra modelli termici, elettrificati e zero emission. Fiat si conferma brand di riferimento nell’orbita di Stellantis: per i suoi numeri globali e per l’offensiva di prodotto in cantiere, in base al piano strategico svelato a maggio dal Ceo, Antonio Filosa. In arrivo ci sono importanti novità. E intanto il marchio ha aperto il 2026 confermando la leadership sul mercato italiano, con una crescita nel quadrimestre dell’1,6%. Dominio nel segmento A (quota del 56%) presidiato dall’intramontabile Pandina e in quello dei quadricicli leggeri (44% di share) grazie alla Topolino. Inoltre la crescita della Grande Panda gioca un ruolo sempre più importante: con 16.900 immatricolazioni nei primi quattro mesi dell’anno, ha conquistato il primo posto nel segmento B berlina e il terzo assoluto nella classifica nazionale. Tra i segreti della Grande Panda, l’offerta di una gamma sempre più ricca per le esigenze specifiche di clienti diversi.



L’ultima variante introdotta si rivolge a chi ancora predilige l’alimentazione a benzina abbinata al cambio manuale a sei marce. È la nuova Grande Panda Turbo 100 con motore1.2 a ciclo Miller, iniezione a 350 bar e turbina a geometria variabile, per una potenza appunto di 100 cv e una coppia di 205 Nm già a 1.750 giri. Prestazioni eccellenti, con velocità massima di 160 km/h e accelerazione 0-100 km/h in 10”6; particolare non trascurabile i consumi contenuti, tra 5,6 e 5,7 litri per 100 km nel misto. La Turbo 100 completa un’offerta che comprende già le varianti Ibrida (110 cv) ed Elettrica (113 cv).

Il posizionamento di prezzo è strategico: la versione benzina costa 2.000 euro in meno rispetto alla Hybrid e 6.000 in meno rispetto alla Full Electric. Tre gli allestimenti: Pop, Icon e La Prima. La famiglia, intanto, si amplia. Confermando un respiro globale, Fiat ha svelato le prime immagini di un modello molto atteso: il Suv/crossover di segmento C Grizzly (con la variante Fastback) che arriverà dopo l’estate ed è destinato a diverse aree del mondo, non solo Europa ma anche paesi chiave come America Latina, Medio Oriente e Africa.

Grizzly e Grizzly Fastback sono costruiti su una piattaforma globale condivisa, modelli pensati per un pubblico internazionale. Il primo è un Suv versatile e spazioso (4,5 metri di lunghezza) adatto alle famiglie, all’impiego urbano e ai lunghi viaggi. Una evoluzione, anche stilistica, della “formula Grande Panda” al cui stile si ispira. La variante Fastback esprime un carattere più dinamico e sofisticato, grazie alla silhouette lanciata, a un design raffinato e ad una maggiore capacità di carico longitudinale.



La famiglia Grizzly avrà un’ampia gamma di motori, dal benzina all’elettrico. Avrà una “firma distintiva” a Led e interni molto curati e tecnologici. In attesa delle future novità globali, si moltiplica l’offerta di suggestioni per un’icona consolidata come la 500 Hybrid, ora arricchita dalla serie speciale Dolcevita ispirata agli anni Sessanta. Un’interpretazione raffinata in edizione limitata dell’iconica citycar, disponibile solo per la versione Cabrio con elementi di design esclusivi (ad esempio le calotte dei retrovisori cromate, cerchi in lega da 16” diamantati, capote in tessuto blu dedicato e fari full Led). All’interno, sedili in tessuto Pieds de poule e vinile con logo ricamato, autoradio Dab da 10,25”, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. In Italia la serie speciale 500 Hybrid Dolcevita propone (da fine giugno) un’interessante offerta promozionale.



Fiat ha presentato anche la nuova 500 Hybrid 3+1, progettata per migliorare l’accessibilità preservando il design caratteristico della vettura. La versione 3+1 è caratterizzata da una piccola portiera posteriore incernierata sul lato passeggero che semplifica l’accesso alla seconda fila sia di adulti che di bambini. Guardando al futuro, Stellantis ha in progetto altre interessanti novità annunciate dal piano strategico di Filosa. Tra le più attese, le E-Car elettriche che verranno prodotte a Pomigliano. Inizialmente saranno due: una targata Fiat e l’altra targata Citroen (e ispirata alla 2CV). Si amplierà così l’offerta di modelli BEV, a emissioni zero, concepite in particolare per le aree urbane.

Per il presente, è un successo che continua quello della Topolino, un divertente quadriciclo leggero che nulla invidia alle piccole citycar. Alla recente Milano Design Week, Fiat e Gallo hanno rinnovato la loro collaborazione con un capitolo dedicato ai fondali marini, eleggendo il corallo a colore simbolo di vitalità e buon auspicio proprio per la mobilità urbana. Protagoniste dell’evento sono state 4 versioni inedite della Fiat Topolino elettrica (2,53 metri di lunghezza, 75 km di autonomia). Particolarmente ammirata l’edizione speciale Gallo, caratterizzata dalle righe multicolor che rivestono portiere e dettagli esterni, mentre gli interni sono caratterizzati da sedili e Dolcevita Box personalizzati. Le altre tre livree esplorano temi naturalistici: dalla barriera corallina a grafiche astratte. Chi sceglie la Topolino in tinta Corallo potrà accedere a un esclusivo allestimento dedicato. Il nuovo modello introduce inoltre un inedito quadro strumenti digitale da 8”3 con grafica intuitiva.