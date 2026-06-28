Ford, la forza della tradizione: numero uno dei commerciali. L'Ovale Blu ha presentato il piano per crescere nei prossimi anni

Pronti, partenza, Ford: si può tradurre così la strategia “Ready Set Ford” presentata dal costruttore americano per rafforzare la presenza in Europa. Nuovi modelli, attenzione all’elettrificazione e partnership industriali europee sono i punti cardine di un piano che tocca sia l’offerta di veicoli commerciali, da sempre un successo per il brand Usa, sia i prodotti consumer, dove la casa di Detroit è pronta a tornare protagonista con gli eredi in versione elettrica di modelli iconici come Fiesta e Puma.

I due segmenti di mercato si influenzano a vicenda. La nuova generazione di Transit Courier, progettata per offrire massima capacità di carico in dimensioni contenute, è un punto di riferimento per i veicoli commerciali light, ma Ford ha saputo trasformare lo stesso concetto in un’auto adatta alle famiglie attraverso il Tourneo Courier, versatile alternativa ai tradizionali Suv compatti. Un elemento del successo di questi prodotti è rappresentato dalle varianti elettriche E-Transit Courier ed E-Tourneo Courier: con una potenza di 136 cv e autonomie dichiarate superiori ai 300 chilometri, mantengono tutte le qualità pratiche dei modelli a motore termico, ma con il vantaggio delle emissioni zero.



Ford, però, non è solo vendita di automobili bensì un ecosistema di servizi grazie alla connettività interna ai veicoli, precisa il Presidente di Ford Europa, Jim Baumbick. Ford Pro, in particolare, è un ecosistema integrato di veicoli, software e servizi. «I nostri veicoli sono un acceleratore di produttività che la concorrenza non può eguagliare. Per i nostri clienti non si tratta solo di trasporto, ma di un migliore ritorno sull’investimento», afferma Baumbick. Così, da un lato, in programma c’è l’ampliamento della gamma di Ford Pro con il nuovo Transit City 6, furgone completamente elettrico pensato per le aree urbane e le zone a traffico limitato, e il Ranger Super Duty, versione per i lavori più impegnativi (servizi di emergenza, silvicoltura, miniere, forze armate) del pickup più venduto in Europa da 11 anni. Dall’altro lato, il brand continua a investire nei servizi Uptime di Ford Pro, che si traducono in intelligenza predittiva per identificare i problemi dei veicoli prima che si manifestino.



Il valore aggiunto si estende anche ai rivenditori grazie ai nuovi Dealer Uptime Services: ogni concessionario Ford può diventare un gestore dedicato che monitora lo stato di salute del veicolo e contatta i clienti in caso di bisogno, preparando ricambi e officine prima dell’arrivo del veicolo. Entro la fine del 2029 sono previsti un nuovo Suv della famiglia Bronco compatto e robusto (la produzione avverrà nello stabilimento Ford di Valencia); una elettrica nel segmento B; un Suv elettrico e compatto con dinamiche di guida sportiva in un formato adatto alla città; infine due crossover multi-energia. Strategiche per la produzione “Made in Europe” di Ford sono le alleanze industriali: quella con Renault prevede lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici compatti utilizzando la piattaforma AmpR Small del marchio francese, mentre quella con Volkswagen sfrutta la piattaforma elettrica MEB della casa tedesca per la produzione di crossover.