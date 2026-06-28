Hyundai lancia Genesis: c’è un triplete d’attacco tanto per cominciare. GV60, GV70 e G80 sono premium tutte zero emission

Il gruppo Hyundai ha scelto di far debuttare in Europa il suo marchio premium Genesis con tre modelli elettrici, che vanno a coprire i competitivi segmenti C-Suv e D-Suv, oltre a una berlina di rappresentanza che mette in evidenza tutte le caratteristiche di lusso del brand coreano. La GV60, la più compatta, è un Suv-coupé dalle linee filanti e sportive, nativa elettrica e lunga poco più di 4,50 metri. La Electrified GV70 è invece un D-Suv elegante e dalle finiture di grande pregio, mentre la Electrified G80 è l’ammiraglia della gamma, con oltre 5 metri di lunghezza e un comfort assoluto per i passeggeri.

Questi ultimi due modelli sono basati su una piattaforma termica ed è previsto che ne arrivino versioni ibride già nel 2027. Il più piccolo tra i modelli Genesis è la GV60, sportiva e dinamica in un pacchetto compatto di soli 4.545 mm di lunghezza. Si distingue per il muso arrotondato con i doppi fari sottili sovrapposti, la fiancata filante con il taglio dei finestrini che sale verso la coda e il lunotto molto inclinato termina con un vistoso spoiler. Gli interni sono moderni e tecnologici, con uno schermo unico a sviluppo orizzontale da 27” che racchiude cruscotto digitale e infotainment. Lo spazio interno è buono per 4 adulti grazie al passo da 2.900 mm, mentre il bagagliaio misura 432 litri.



Le motorizzazioni vanno da 229 a 490 Cv, sempre con batteria da 84 kWh e autonomie tra 501 e 561 km, ma è ora disponibile per gli ordini anche la più sportiva Magma da 650 Cv e aerodinamica migliorata. Il listino della Genesis GV60 parte da 56.400 euro, mentre per la Magma ne servono 88.400. Elegante e muscolosa, la Electrified GV70 misura 4.715 mm e tradisce la sua origine termica con la vistosa mascherina anteriore piena cromata che nasconde la presa di ricarica. Anche qui ritroviamo i fari sottili sovrapposti davanti e dietro, mentre la linea laterale filante è impreziosita dal montante C a pinna di squalo. Sempre tecnologici e raffinati gli interni, anche qui dotati di schermo unico da 27”. Il bagagliaio misura 503 litri. Una sola la motorizzazione: due motori, trazione integrale e 490 Cv combinati, per un’autonomia di 479 km consentita dalla batteria da 84 kWh. Il listino parte da 69.900 euro.



L’ammiraglia di Genesis è la Elctrified G80, berlina di rappresentanza da 5.135 mm di lunghezza dalle forme imponenti e filanti, con la stessa mascherina della GV70 e i doppi fari sovrapposti davanti e dietro. Anche all’interno riprende la tecnologia del D-Suv, con finiture e materiali ancora più pregiati. Il comfort di tutti i passeggeri è l’aspetto più importante di questa vettura, che per chi siede dietro prevede anche la presenza di comandi dedicati all’interno del sedile centrale, che diventa un comodo bracciolo. Una sola motorizzazione da 370 Cv combinati e trazione integrale, che arriva a percorrere 570 km con una ricarica grazie alla batteria da 94,5 kWh. Il listino della Electrified G80 parte da 81.800 euro.