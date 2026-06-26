Jaguar, viaggio in Type 01: si apre un’era tutta nuova. Primi chilometri a bordo della granturismo elettrica

Quasi oltraggiosamente comoda, anche se gli interni sono ancora “foderati” e solo il grande schermo sistemato dietro al volante è praticamente quello che si vedrà anche sulla versione di serie, la Jaguar Gt Type 01 (lo zero sta per le emissioni mentre l’uno indica l’inizio di una nuova era) è una elettrica da 5,2 metri di lunghezza a 2+2 posti. Da passeggero, un’opzione esclusiva nei dintorni del Principato di Monaco in occasione degli E-Prix di Formula E cui la casa britannica prende parte da anni con successo (ha già vinto i titoli a squadre e costruttori), è naturalmente silenziosa e anche molto confortevole, almeno quando si sta seduti davanti.

Quello che impressiona, tuttavia, è il comportamento su strada, anche se uno degli ingegneri che si è occupato dello sviluppo spiega che Jaguar non ha inseguito i numeri da record. Cosa che con tre motori (uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore) per un totale di oltre 1.000 Cv di potenza e attorno ai 1.300 Nm di coppia sarebbe stata possibile. Il costruttore ha voluto trasferire la sensazione che praticamente a qualsiasi andatura, la Gran Turismo sia sempre in grado di «andare oltre».

Sopra Montecarlo, lungo una strada in salita che si trova già in territorio francese, l’ingegnere dialoga con il cronista-passeggero. A un certo punto avverte che sta per accelerare: pur sapendolo, chi scrive viene “schiacciato” sul sedile. Tempo qualche secondo e, questa volta senza avvisare, l’ingegnere affonda di nuovo il piede sull’acceleratore: il prototipo della Type 01 sembra davvero disporre di una potenza “infinita”. Del resto, l’accelerazione da 0 a 100 orari avviene in circa 3 secondi. Gli oltre 1.000 Cv fanno apparire “leggera” una limousine non solo da 2,7 tonnellate di peso, ma anche piuttosto ingombrante. La velocità massima dichiarata è di 250 km/h, mentre l’architettura a 850 Volt consente una potenza di ricarica fino a 350 kW che permetterà soste relativamente brevi alla colonnina per rifornire la generosa batteria da 120 kWh grazie alla quale la nuova Jaguar disporrà di 700 chilometri di autonomia.

Ancora “rivestita” all’esterno, la Gt Type 01 verrà svelata entro la fine dell’anno per debuttare sul mercato già nel corso del 2027, a quanto pare ad un prezzo indubbiamente impegnativo, ma meno di quanto ci si potesse aspettare, ossia a partire da 150.000 euro, ma non è chiaro se con le stesse specifiche o meno. L’ampiezza della parte posteriore è tra le incognite: «Se due persone si spostano per un lungo fine settimana non hanno problemi con i bagagli», avverte l’ingegnere, che promette più spazio rispetto a modelli analoghi.

L’auto interpreta la nuova ambizione del costruttore britannico controllato dagli indiani di Tata, ossia il segmento del lusso. Per proporzioni (e un po’ anche per le forme, con quel cofano particolarmente pronunciato) la Gran Turismo ricorda i modelli dello Spirit of Ecstasy, un accostamento che di sicuro non può disturbare, considerato il richiamo del marchio. La Type 01 ha un ampio tetto panoramico vetrato fisso, che si intuisce quasi solo dall’interno dell'abitacolo, dove si percepisce anche l’assenza del lunotto posteriore.