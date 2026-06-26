Kia, Tri-Fuel alza l'asticella. L’originale sistema di alimentazione ideato dal brand esteso a Sportage: autonomia 1.500 km

Sportage è storicamente una best-seller di Kia. Grazie all’iconico design e alle tecnologie d’avanguardia, l’ultima generazione ha ulteriormente alzato l’asticella nella hit parade dei consensi. Ma ora il Suv medio coreano offre una seduzione in più: si chiama TriFuel. «È la più valida alternativa al diesel, una tecnologia che offre oltre 1.500 km di autonomia, fa risparmiare e garantisce uno straordinario piacere di guida» dice Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia. TriFuel significa l’abbinamento di alimentazioni a benzina con gruppo propusore full-hybrid e l’aggiunta del Gpl.

La formula vincente nasce dalla trentennale collaborazione tra Kia e Westport Fuel Systems (ex Brc), multinazionale leader a livello mondiale sul fronte delle alimentazioni alternative. La soluzione adottata dalla Sportage è l’evoluzione di una tecnologia introdotta per la prima volta nel 2024 sulla Niro. Il sistema abbina una motorizzazione turbo benzina/Gpl al collaudato full hybrid di Kia basato sul propulsore 1.6 T-GDi benzina turbo da 177 cv e sul motore elettrico sincrono da 65 cv (47,7 kW) con batteria da 1,49 kWh (270V). La potenza complessiva della TriFuel raggiunge i 237 cv con una coppia massima di 380 Nm per una velocità di 196 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 7,9 secondi.



Tra i vantaggi, l’economia d’esercizio: con circa 40 euro si fa il pieno di Gpl (serbatoio da 65 litri, 52 litri netti), ottenendo un’autonomia a gas fino a 650 km. Si aggiunge quella garantita dal serbatoio della benzina (850 km) per un’autonomia complessiva di oltre 1.500 km, superiore a quella di una tradizionale diesel. Sportage è un modello “ricco”. La versione Black Edition amplia l’offerta premium con un’attenzione speciale al dettaglio e al design, l’abitacolo propone un ambiente sofisticato con doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimento del tetto nero e sedili che combinano pelle artificiale e materiale scamosciato.

Ma Kia non è solo TriFuel. La Casa coreana accelera anche sul fronte dell’elettrico puro e sta introducendo sul mercato una compatta destinata al successo: è la EV2, il secondo modello (dopo EV4) assemblato in Europa presso Kia Slovakia a Žilina. Un Suv/crossover di segmento B che punta sul design audace e sulla tecnologia. Disponibile con due opzioni di batteria: da 42,2 kWh e 61 kWh. La versione standard ha un’autonomia di 317 km, la long-range di 448, entrambe si basano su un’architettura a 400V e supportano il sistema di ricarica rapida in corrente continua (29 e 30 minuti per la ricarica).

Quattro gli allestimenti per il mercato italiano: Light, Air ed Earth per la variante con batteria da 42,2 kWh; Earth e GT-Line per quella da 61 kWh, con prezzi da 26.600 euro ai 40.850 della GT-Line. In listino intanto è arrivata la versione a 7 posti del PV5 Passenger, il veicolo elettrico spazioso e versatile pensato per famiglie numerose, servizi taxi, navette. Le porte scorrevoli garantiscono un facile accesso alla seconda e terza fila, l’autonomia in media è di 390 km.



A livello globale la sfida di Kia punta forte sulla seconda generazione del Suv di taglia media Seltos, la cui produzione è partita dall’India e proseguirà entro l’anno in Corea, Nord America, Europa e Cina. Completamente riprogettata, presenta interni dal forte impatto con l’abitacolo concepito per offrire un’interfaccia utente unica. Spiccano sistemi Adas avanzati di ultima generazione come l’Highway Driving Assist 2 e il Forward Collision-Avoidance Assist 2 e dotazioni di lusso come l’head-up display da 12”, il tetto panoramico e un sedile conducente comfort.

La nuova Seltos interpreta al meglio la visione di Kia del Suv compatto e versatile. Prestazioni garantite dal motore 1.6 T-GDI turbo benzina da 180 cv e 265 Nm di coppia con cambio automatico a 7 rapporti dual-clutch o manuale a 6 marce. La trazione integrale è opzionale, abbinata alle sospensioni posteriori multi-link e alla regolazione Terrain, con le modalità Snow, Mud e Sand. Entro dicembre entrerà in gamma una interessante variante Full Hybrid con funzionalità Vehicle-to-Load per l’alimentazione di dispositivi esterni e Kia’s Smart Regenerative Braking System 3.0.