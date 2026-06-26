Mazda, innovazione e originalità: con CX-6e e CX-5 due Suv che sono al vertice

A volte anche andando controcorrente, come per il motore Wankel, in Mazda se scelgono una strada decidono di proseguirla fino in fondo con rigore e orgoglio giapponese, fermandosi solamente quando si raggiungono i risultati. Alla luce di ciò, non deve stupire che per la Casa di Hiroshima l’evoluzione rivesta un ruolo tanto importante quanto quello dell’innovazione. È il caso della CX-5, uno dei modelli che ha segnato la storia recente di Mazda diventandone uno dei suoi pilastri. Il Suv nipponico è ora cresciuto nelle dimensioni arrivando a 4,69 metri di lunghezza.

Pur restando fedele al Kodo design, lo stile della CX-5 appare più maturo e muscoloso grazie al cofano rialzato, alla calandra più ampia e ai gruppi ottici assottigliati. All’interno la trasformazione è ancora più evidente. La plancia adotta un’impostazione minimalista ma, al contempo, è dominata dalla strumentazione digitale e dal grande display digitale, che arriva fino a 15,6”, posto al centro per gestire l’infotainment. L’abitabilità rappresenta uno dei suoi punti di forza, visto il passo incrementato di 11 centimetri che si traduce in maggior spazio per i passeggi posteriori e un bagagliaio da 580 litri.



Sotto il cofano debutta il quattro cilindri turbo aspirato da 2,5 litri con tecnologia mild hybrid da 141 cv. Più che la prestazione, il powertrain privilegia la fluidità e i consumi sfruttando anche la disattivazione dei cilindri nelle fasi di marcia costante. Piacere di guida che si riflette pure nella taratura dello sterzo e del telaio. Nell’attesa che arrivi la variante full hybrid, prevista per il prossimo anno, la CX-5 è offerta a partire da 35.900 euro. L’innovazione di Mazda si può osservare con la CX-6e. L’ultima vettura elettrica del marchio giapponese nasce dalla sinergia con Changan.

Si tratta di un Suv di 4,85 metri di lunghezza ben mascherata dalle sue linee filanti e aerodinamiche. La firma luminosa, che incastona anche la calandra, così come il taglio del tetto verso il lunotto dona alla CX-6e uno stile futuristico. Aspetto che lo si ritrova anche nell’abitacolo, dove il protagonista è l’enorme schermo touch da 26” che unisce infotainment e strumentazione, quest’ultima supportata dall’head-up display. Sotto la carrozzeria troviamo una batteria da 78 kWh che alimenta il motore da 258 cv garantendo oltre 480 km di autonomia e tempi di ricarica che, sfruttando la corrente continua fino a 195 kW, si attestano su 24 minuti per passare dal 10 all’80% della carica. Già ordinabile, la CX-6e è offerta a partire da 46.750 euro. La medesima collaborazione tra Mazda e Changan ha dato vita alla 6e, l’ammiraglia elettrica che interpreta in chiave moderna la tradizione del marchio di Hiroshima.



La berlina, già acquistabile a partire da 42.650 euro, mantiene le caratteristiche stilistiche del Kodo Design con una silhouette slanciata e aerodinamica, esaltata dallo spoiler posteriore attivo. Gli interni, eleganti e curati, offrono un ambiente confortevole. Se chi guida può fare affidamento sul quadro strumenti da 10,2”, il touch screen centrale da 14,6” serve a gestire l’infotainment. Due le versioni disponibili, entrambe a trazione posteriore. La prima adotta una batteria da 68,8 kWh associata a un motore da 258 cv garantendo 479 km di autonomia. Al contrario la seconda dispone di un accumulatore da 80 kWh e fronte di un motore da 245 cv assicurando 550 km con una singola carica, che si effettua in meno di mezz’ora in corrente continua. La Casa nipponica ha inoltre aggiornato anche due sue capisaldi.



Pur continuando a far affidamento sul collaudato ed efficiente 1.5 full hybrid da 116 cv, la Mazda2 si arricchisce con una dotazione di serie che ne migliorano sia il comfort di guida che la sua sicurezza. Offerta a partire da 25.500 euro, non cambiano gli allestimenti ma le personalizzazioni della Mazda2 che sono molteplici. Rinnovata anche la CX-30. Con un prezzo che si aggira da 29.000 euro, il Suv compatto di Mazda introduce ora sistemi di assistenza alla guida più evoluti. Nuovi anche gli allestimenti e i dettagli estetici. Due le motorizzazioni disponibili, entrambe con il sistema mild hybrid a 24 Volt per il recupero di energia in frenata. Il sei cilindri e-Skyactive G 140 da 2.5 litri eroga 140 cv ed è dotato di trasmissione a sei rapporti, automatica o manuale. Mentre l’e-Skyactive X186 da 2.0 litri e 186 cv può essere anche abbinato al sistema di trazione integrale rendendo la CX-30 perfetta per ogni situazione.