MG4 adesso si fa in due: Urban allarga gli orizzonti. I modelli sono complementari ed hanno accumulatori di taglia specifica

La strategia di MG nel mercato elettrico procede con la logica di chi presidia i segmenti prima che diventino affollati. Il marchio, apripista del ritorno dei costruttori cinesi in Europa, abbassa ora la soglia di accesso alla mobilità a batteria sdoppiando la sua MG4: un nome già noto per oltre 200.000 unità vendute nel mondo dal 2023, ora condiviso da due vetture distinte e complementari, la rinnovata MG4 EV e la inedita MG4 Urban. La logica è di copertura: la EV è un aggiornamento del modello che ha tenuto a lungo la leadership di segmento ora con interni completamente riprogettati e gamma concentrata sui tagli di batteria più capienti, quelli da 64 e 77 kWh.

La Urban nasce invece da un foglio bianco, su una piattaforma e con un powertrain dedicati, con due accumulatori da 43 e 54 kWh. Sono così definiti due interlocutori diversi: la EV guarda a chi cerca prestazioni, sportività e percorrenze lunghe, la Urban a chi si avvicina per la prima volta all'elettrico e chiede soprattutto accessibilità e praticità urbana. Per quanto riguarda le dimensioni, ci si aspetterebbe che la versione di città fosse la più compatta, e invece con i suoi 4.395 mm la Urban è più lunga della EV, ferma a 4.287 mm, e ha un passo più generoso, 2.750 contro 2.705 mm.



La maggiore lunghezza serve a garantire il massimo del comfort di bordo e della capacità di carico in un formato comunque pensato per la città. Il risultato è un bagagliaio da 577 litri, che salgono a 1.364 con i sedili abbattuti: quasi il doppio dei 388 litri della EV, che con i sedili reclinati arriva a 1.165. La stessa Urban dichiara 984 mm per le gambe dei passeggeri posteriori, pur restando più leggera: la massa a vuoto parte da 1.460 kg contro i 1.765 della elettrica. Sul piano delle prestazioni i ruoli si invertono. La Urban eroga 149 Cv con la batteria da 43 kWh e 160 Cv con quella da 54 kWh, tutte a trazione anteriore, per un'autonomia Wltp combinata che tocca i 416 km e supera i 600 km nel solo ciclo urbano. La EV punta più in alto: la Premium 64 kWh dichiara 190 Cv e 452 km, la 77 kWh 245 Cv e 545 km, fino alla X Power a trazione integrale, accreditata di 435 Cv, capace di uno scatto da 0 a 100 in 3,8 secondi.



Diversa è anche l’identità estetica. La Urban adotta linee morbide ispirate alla roadster Cyberster, con barra Led e firma luminosa posteriore che richiamano le geometrie della bandiera britannica per ricordare le origini del marchio. La EV mantiene una postura più bassa e tesa e uno sguardo generalmente più aggressivo e sportivo. Gli interventi del restyling si sono concentrati sul design dell’abitacolo, ora aggiornato con l’introduzione della Smart Cabin 2.0 che risponde alle richieste di miglioramento dei clienti. Il posizionamento di prezzo riflette la divisione dei ruoli. La famiglia MG4 va dai 25.490 euro della Urban Comfort 43 ai 40.990 della EV X Power AWD, con messa su strada di 780 euro. Con lo sconto "MG Bonus" di 3.500 euro e il finanziamento Santander, per altri 2.500, l'allestimento d'ingresso della Urban scende a 19.490 euro chiavi in mano, sotto la soglia psicologica dei 20.000. Tutte le versioni sono coperte da garanzia di sette anni e 150.000 km.